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17 Mayıs 2023
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Ümraniyespor’dan sert paylaşım! ‘Yazıklar olsun!’

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Turuncu-Lacivertliler maça hızlı başladı. 4’te Aleksic fileleri sarstı, Başakşehir 1-0 öne geçti. 7’de ise kaptan Mahmut Tekdemir, Onur Ayık’a yaptığı sert faulün ardından kırmızı kartla atıldı. 

Orkun gole izin vermedi

İlk devrenin uzatma anlarında Serdar Gürler hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Ümraniye’li oyuncular pozisyonun penaltı olmadığına dair sert itirazlarda bulunurlarken, Deniz Türüç de penaltıyı kaçırdı, kaleci Orkun Özdemir gole izin vermedi.

‘Bıktık!’

İlk yarının sona ermesiyle Ümraniye sosyal medya hesabından sert bir paylaşım geldi. Kırmızı-Beyazlılar, kapkara bir fotoğraf paylaşarak büyük harflerle ‘Bıktık, yazıklar olsun!’ yazdı. Bu paylaşımın hakem Pakkan’ın penaltı kararına yönelik olması dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

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