Umudumuzu da akıl sağlığımızı da kaybettik

Türkiye’de yaşayan 5 kişiden 3’ünün akıl sağlığı pandemi döneminde bozuldu. Bu veri, Ipsos’un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için global çapta yaptığı araştırmada ortaya çıktı. Araştırmaya göre Türkiye, pandemide vatandaşlarının akıl ve ruh sağlığı en çok bozulan ülke.

AÇIK ARA ÖNDEYİZ

Türkiye’de katılımcıların yüzde 61’i “pandemi döneminde akıl ve ruh sağlığımı kaybettim” dedi. Global ortalamada bunu söyleyenlerin oranı yüzde 45. Yani Türkiye listede açık ara ile birinci. Türkiye’yi bozulan akıl sağlığında Şili ve Macaristan takip etti. Türkiye, 30 ülkeyi kapsayan araştırmada “2021 başından beri akıl ve ruh sağlığınız nasıl?” sorusunda da en fazla “daha kötü” denilen ülke.

Araştırmada katılımcılara pandeminin ne zaman sona ereceğine dair beklentileri de soruldu. Türkiye’de yüzde 44, 12 aydan önce coronavirüs öncesine dönülmeyeceğini belirtirken, yüzde 5 “asla eski günlere dönemeyeceğiz” dedi. 30 ülkenin yer aldığı araştırmada ortalamada yüzde 59, 1 yıl içinde pandemi öncesindeki hayatına dönebileceğini düşünüyor.

Korona öncesi normal hayatımıza ne zaman dönebileceğimize dair tahminler tüm dünyada farklılık gösteriyor. Ortalamada 5 kişiden 3’ü, pandeminin bir yıl içinde kontrol altına alınabileceğini düşünüyor. Hindistan, Çin ve Suudi Arabistan’da yaşayanlar çok daha iyimser. En kötümserler ise Japonlar. 5 Japon’dan 4’ü pandeminin 1 yıldan önce kontrol altına alınamayacağını belirtiyor.

TOPARLANMA UMUDU YOK

Türkiye de en kötümser 5 ülke arasında. 2 Türkten 1’i salgının 1 yıldan önce kontrol altına alınamayacağını düşünüyor. Yüzde 41 ise salgının en erken 4-12 ay içinde kontrol altına alınabileceğine inandığını belirtiyor.

Türklerin akıl sağlığı yılın ilk 3 ayında iyice bozuldu

Araştırmaya göre global olarak yetişkinlerin neredeyse yarısı pandeminin başından bu yana akıl sağlıklarının bozulduğunu belirtiyor. Ancak Türkiye’de 2021’in ilk 3 ayında işlerin daha da zorlaştığı araştırma verilerinde net biçimde ortaya çıkıyor. Global olarak yüzde 27 akıl sağlığının yılın ilk 3 ayında daha da kötüleştiğini söylerken Türkiye’de yaşayanlar burada iyice ayrışıyor. Türkiye’de yüzde 43, akıl ve ruh sağlığının son 3 ayda daha da bozulduğunu belirtiyor. Bu, Türkiye’de yaşayan neredeyse iki kişiden birinin son 3 ayda, zaten pandemi öncesine göre bozulan akıl sağlığının daha da kötüleştiği anlamına geliyor.