Umudunuzu kaybetmeyin Cumhuriyetimizi geri alabiliriz

CHP‘li Umut Oran, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl aşılacağını anlatan “Daha iyi bir Türkiye, daha güçlü bir CHP mümkün” başlıklı bir çalışma hazırladı. Oran, kurultay öncesinde hem parti için hem de Türkiye’de tıkanan demokrasi için bir ‘reçete’ yazdığını söyledi. Oran “Umudunuzu kaybetmeyin. 17 yıldır yapılan yanlışlar ne kadar büyük olursa olsun, daha iyi bir Türkiye, alternatif bir Türkiye mümkündür. Ve bunun da yolu daha güçlü bir CHP den geçer!” dedi. Oran şunları söyledi: “Eğer gerçekten birlik içinde olursak ve gerçekten haktan, adaletten, doğrudan yana tavır alırsak Cumhuriyetimizi geri alabiliriz. Ve gerçekten inançla ve fedakârlıkla omuz omuza verirsek ‘İmkânsız gibi görünen’ her hayalimizi gerçeğe de dönüştürebiliriz.”

Türkiye’nin ‘Süper Demokrasi’ kavramına ihtiyacı olduğunu söyleyen Oran, “Süper demokrasi Türkiye’nin Orta Çağ’a geri götürülmesini engelleyecek yeni bir siyasal iddiadır. İlk kez uygulanacak olması bağlamında Türkiye için yepyeni bir sistemdir. Süper Demokrasi, kutuplaşmaların ve bölünmelerin önüne set çekecek bir yol haritasıdır. Katılımcı demokrasinin anahtarıdır” dedi.