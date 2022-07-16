Umut Gündüz eylemine polis müdahalesi

Alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen eyleme polis tarafından müdahale edildi.

15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz için adalet arayışı sürüyor.

Umut Gündüz’ün ölümünün 2. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Yüksel Caddesi’nde eylem düzenlendi. ‘Herkes için Adalet’, ‘Umut’a Ses Ol’ yazılı pankart ve dövizlerin açıldığı eyleme polis tarafından müdahale edildi.

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz’e çarpan alkollü sürücüye “iyi hal indirimi” uygulanarak 4 yıl 5 ay ceza verilmiş, 5 yılın altında kalan bu ceza ile daha önce cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurulan sanık hapis yatmamıştı. Umut Gündüz’ün ailesi ve bisikletli yaşam platformları tarafından ceza yetersiz bulunmuştu.