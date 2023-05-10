Umut Nayir için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Trabzonspor…

Temmuz 2018’de Beşiktaş’ın 250 bin Euro bonservisle Ankaraspor’dan transfer ettiği Umut Nayir, Siyah Beyazlı ekipte istediği forma şansını bulamadı. Kiralık geçen Bursaspor ve Hajduk Split maceraları sonrası Giresunspor’a transfer olan Umut, Çotanaklar’da geçirdiği 1 sezonun ardından Eyüpspor’a transfer oldu. 1. Lig’de iddialı bir kadro kuran Eflatun Sarılılar, tecrübeli forveti Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralarken 29 yaşındaki oyuncu burada muhteşem bir çıkışa imza attı ve transferin gözdesi oldu.

A MİLLİ TAKIM’A YÜKSELDİ

Süper Lig’deki ilk sezonunda ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Ümraniye’nin skor yükünü Umut Nayir çekti. Ligde 27 maçta 15 gol, 3 asistle oynayan ve Stefan Kuntz’un dikkatini çekerek A Milli Takım’a davet edilen Umut, takımının kümede kalma umutlarını diri tutarken krallık yarışında da üst sıralarda yer alıyor.

‘RECEP HOCAYA SÖYLEMİŞTİM’

A Milli Takım’a ilk kez seçilen Umut Nayir, kampta konuşmuş, Milli Takım’da önemli olanın aidiyet ve kararlılık olduğunu ifade ederken, hedefini daha önce dönemin Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar’a da söylediğini açıklamıştı.

‘BANA BİÇİLEN ROLÜ İYİ OYNUYORUM’

Milli Takım’ı her zaman hedeflerinin ilk sırasında tuttuğunu belirten diyen Umut, “Forvet oyuncuları skor yaptıkça özgüvenleri yerine geliyor. Bu durum da skor yapmaya devam etmelerini sağlıyor. Aslında birbirini pekiştiren şeyler. Şuan milli takım kampında Enes ve Cenk ile birlikte 3 forvet olarak gözüküyoruz. Üçümüzün de performansının keskin olması milli takım adına fayda sağlayacaktır. Futbol bir organizasyon içidir. Bir forvet olarak da takım arkadaşlarınıza çok daha bağımlısınız. Sezon başında Ümraniyespor’a gelirken Recep Hoca’ya hedefim milli takım demiştim. Hocam da inşallah diye temennide bulunmuştu. Takımımda bana biçilen rolü iyi oynadığımı düşünüyorum. Performansımı yükselttim. Ümraniyespor bugün ligde alt sıralarda olmasına rağmen çoğu maçta takdir toplayan bir oyun sergiliyor. Ekibin bu oyunu da benim performansımı olumlu yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

YARIŞTA İDDİALI DURUMDA

27 gollü Enner Valencia, zirvede bulunurken Karagümrük’ün hücumcuları Borini 19 gol, Diagne ise 18 golle 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray’ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, Antalyasporlu Haji Wright ve Umut Nayir 15 golle yarışta bulunuyor. Yaptığı çıkışa adı transfer dedikodularına karışan Umut’la Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilgilendiği iddia ediliyor.

SÜPER LİG’DE BİR İLKİ YAŞADI

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor, 33. haftada çok kritik Sivasspor maçını mutlu bitirdi. 2 beraberlik sonrası çıktığı son 4 maçını kaybeden Ümraniye, Sivas engelini 4-1’le aşarken 26 puana yükseldi. Kırmızı Beyazlılar’da 3 gol atan Umut Nayir, galibiyetin mimarı olurken kariyerinde de bir ilki yaşadı. Milli forvet, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaparken,bu sezon da 15 gole ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Özellikle Beşiktaş’ın eski futbolcusuna yeniden Siyah Beyazlı formayı giydirmek için ısrarcı olduğu ifade edilirken Eyüpspor cephesinden transferle ilgili açıklama geldi. Eflatun Sarılılar’ın Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Umut Nayir’in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.

‘SÜPER LİG’DE BİZİMLE DEVAM EDECEK’

A Spor’a konuşan ve 29 yaşındaki forveti satmayacaklarını vurgulayan Kulaksız, “Umut Nayir, bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Onun için belirlediğimiz bir bonservis bedeli yok çünkü yeni sezonda inşallah Süper Lig’de bizimle birlikte görev yapacak” ifadelerini kullandı.