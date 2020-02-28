Umut Nayir’den Mehmetçik açıklaması: ‘Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük’

Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş’ın yıldızı Umut Nayir, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Suriye’de şehit olan askerlerimizi anan 26 yaşındaki forvet, “Bir yandan da suçlu hissediyoruz, insanlar orada can verirken, biz burada maçlara çıkıyoruz. Biraz acıları içselleştirebilsek, belki bu kadar acı olmayacak” ifadelerini kullandı.

İşte Umut Nayir’in sosyal medyada gündeme oturan açıklamaları;

“Maçla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Tarifi zor, çok acı. Bir şehidimize çok üzülürken, sayısını bile söylemesi doğru değil. Nasıl doğru davranılır falan, konuşması, tarif etmesi zor. Milletimizin başı sağ olsun.”

“BU ACILARI İÇSELLEŞTİREBİLSEK…”

“Bir yandan da suçlu hissediyoruz, insanlar orada can verirken, biz burada maçlara çıkıyoruz. Biraz acıları içselleştirebilsek, belki bu kadar acı olmayacak. İşimize devam etmemiz söyleniyor, işimize devam ediyoruz ama çok sağlıklı bir ortam olduğu söylenemez şu anda oynamak için.”

“BELKİ DE BU YAPTIĞIMIZ İKİYÜZLÜLÜK”

“Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada ölümlere üzülüyoruz ama insanın doğasında ikiyüzlülük var, riyakarlık var. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Biz burada oynarken, aileler bir şey yapamıyor orada. Bir şey konuşmak belki de çok doğru değil.”

Umut Nayir: Tarifi zor. İşimize devam etmemiz söyleniyor, işimize devam ediyoruz. Soyunma odasında da aynı olaylar konuşuyor. Son durumlar konuşuluyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada konuşuyoruz ama ikiyüzlülük mü denir bilemiyorum. O evlerde acılar yaşanıyor. — SKOR (@SozcuSkor) February 28, 2020

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