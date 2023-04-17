Umut Nayir’den milli takım ve hakem açıklaması!

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Ümraniyespor’un, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Umut Nayir, attığı gollerle dikkat çekti.

Kırmızı beyazlı ekipte çıktığı toplam 25 maçta 12 gol 2 asistlik performansıyla beğeni toplayan Nayir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından Euro 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynanan maçların aday kadrosuna davet edildi. Tecrübeli santrfor, ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla ilgili duygularını aktarırken hedefleriyle ilgili Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

“SEZONU KÜME DÜŞMEDEN TAMAMLAMAK ANA HEDEFİMİZ”

Kısıtlı kadroya ve sezon başında yaşanan stadyum sorununa rağmen bu sezon rakipleriyle kıyasıya bir mücadele veren bir Ümraniyespor izliyoruz. Şu ana kadarki olan performansınız başta olmak üzere takım olarak hedeflerinizden bahseder misin?

Lige yeni çıkan her takım gibi ana hedef ilk sene düşmeden sezonu tamamlayabilmek. Esasında alabileceğimiz çok daha fazla puan varken birçok maçı tecrübe, beceri ya da talihsizlik olarak adlandırabileceğimiz farklı sebeplerle ve küçük nüanslarla kaybettik. Bunun tabii ki mental anlamda bize yansıması da zorlayıcı oldu ama yine de hedefimizden sapmadan son ana kadar mücadeleye ve direnmeye devam ediyoruz.

“KARİYERİMİN HEM FİZİKSEL HEM DE MENTAL OLARAK EN DOLU DÖNEMİNDEYİM”

Süper Lig’de şimdiye kadar 23 maçta 11 gol 2 asistlik performansınla dikkat çekiyorsun. Son dönemde ismin Trabzonspor’la anılıyor. Seni yeniden dört büyüklerde forma giyerken görebilir miyiz? Hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

Kariyerimin hem fiziksel hem de mental olarak en dolu dönemindeyim. Öncelikli hedefim bu sezonu maksimum verimlilikle bitirmek. Sonrasında ise daha fazlası için yeni hedeflere odaklanmayı amaçlıyorum.

“RECEP UÇAR, OYUNA BAKIŞINI VE KİŞİLİĞİNİ SEVDİĞİM BİR HOCA”

Beşiktaş’ta daha önce beraber çalıştığınız Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile yeniden Süper Lig’de mücadele veriyorsunuz. Recep Uçar’ın yönetimi başta olmak üzere performansına olan katkısıyla ilgili neler söylemek istersin?

Zaten Ümraniyespor’u seçmemdeki ilk etken Recep hocaydı. Onlar Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra da iletişimimiz devam ediyordu. Oyuna bakışını ve kişiliğini sevdiğim bir insan olduğu için de kendisiyle çalışırken performans olarak kendimi geliştirmem benim adıma sürpriz olmadı. Takıma katılırken kendisine de hedeflerimden bahsederken bu yapabileceklerime onun da inandığını biliyordum. Ne mutlu ki planladığımız gibi gitti her şey. Umarım sezon sonunda da hem ben hem takım hem de Recep Hoca hedeflerine ulaşmış olarak sezonu noktalarız.

“MİLLİ FORMA FUTBOLA BAŞLADIĞIMDAN BERİ YEGANE HEDEFİMDİ”

Daha önce U23 Milli Takım formasıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele etmiştin. A Milli Futbol Takımımızdan ilk kez davet aldın. İlk A Milli forma heyecanınla ilgili neler söylemek istersin? Kadroya davet aldığındaki hislerini anlatır mısın?

Milli takım forması benim futbola başladığımdan beri vazgeçmediğim yegane hedefimdi. Bu hedefime her zaman inandım. O yüzden de yıllarca yaşanmışlığın sonunda o formayı terletebilmek, layık görülmek çok ayrı ve özel bir his oldu benim için. Sıradaki hedefim bunu istikrarlı bir noktaya getirebilmek. Milli formayı taşımak tabii ki büyük gurur veren bir olay ama bunu istikrarlı hale getirmek daha önemli. Umarım onu da gerçekleştirebilirim.

“BERTUĞ YILDIRIM, YAŞI VE FİZİĞİYLE GELECEK ADINA OLDUKÇA UMUT VERİYOR”

A Milli Takım’ın forvet rotasyonunda zaman zaman sıkıntılar yaşandı. Son dönemde adından söz ettiren ve daha önce beraber oynadığınız Bertuğ Yıldırım’ın ilerleyen zamanda bu bölgeyi rahatlatması bekleniyor. Genç santrafor hakkında neler söylemek istersin?

Bu sezonun geneline bakacak olursak formda forvetlere sahibiz. Enes Ünal ve Cenk Tosun çok değerli isimler. Forvet oyuncuları için özgüven çok önemli. Milli Takım havuzunda bulunan isimlerin güncel performansının keskin olması milli takımımız adına da fayda diye düşünüyorum. Bertuğ ile evet sezon başında A2 Milli Takımı’nda beraberdik. Gerek yaşı gerekse de fiziği gelecek adına oldukça umut veriyor. Güzel bir başlangıç yaptı. Dilerim bundan sonrası da öyle devam eder.

“HIRVATİSTAN GİBİ İSTİKRARLI TAKIMLARA KAFA TUTMAK KOLAY OLMUYOR”

EURO 2024 Elemeleri ikinci maçında son Dünya Kupası’nda 3.lük elde eden Hırvatistan’a karşı ilk dakikalarda net pozisyon bulmamıza rağmen sahadan 2-0 yenik ayrıldık. Hırvatistan maçıyla ilgili değerlendirmelerin nelerdir?

Hırvatistan, yılların getirdiği birlikte oynama alışkanlığını kazanmış, bazı mevkilerde dünyanın sayılı oyuncularına sahip, büyük turnuvalarda sürekliliği ve başarısı olan üst düzey bir ülke. Böyle istikrarlı takımlara kafa tutmak kolay olmuyor. Bir organizasyonu özellikle milli takımda oturtmak kolay olmuyor. Bu sebeple mağlubiyetle büyük yıkımlara yol açmadan organizasyon üzerine çalışmaya devam etmek zorundayız.

Euro 2024 Elemeleri D grubundaki 3.maçımız için haziran ayında Letonya deplasmanına gideceğiz. Kadro tercihi ve diziliş bakımından son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Stefan Kuntz’un yönetimi başta olmak üzere EURO 2024 yolundaki hedeflerinizle alakalı neler söylemek istersin?

Avrupa Şampiyonası bence bizim için süreklilik haline gelmiş bir turnuva olması lazım. Hem turnuvanın katılım koşulları daha esnek hem de bizim ölçeğimiz gereği bu beklentinin olması normal. Bu sebeple de turnuvada olmak istiyorsak Letonya, Ermenistan maçları gibi görece favori olduğumuz mücadeleleri kayıpsız geçip Galler ve Hırvatistan karşısında da maksimumuzu sahaya yansıtmalıyız.

“DALIC’İN SÖZLERİ, HEPİMİZİN BİLDİĞİ GERÇEKLER”

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, milli maçtan önce sorulan bir soruya, “Biz, 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası’nda 3’üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun” diye yanıt vererek Türk futbolundaki gerçeğe dikkat çekmişti. Dalic’in bu sözlerini nasıl yorumluyorsun?

Dalic’in sözleri aslında hepimizin farkında olduğu gerçeklerin bir kez daha suratımıza çarpılması. Oluşturamadığımız organizasyonun kısa bir özeti. Dışarıdan birisi bile ilk bakışıyla içinde bulunduğumuz kaosu fark edebiliyor. Az önce de söylediğim gibi sil baştan düzenler yerine organizasyon ve sürdürülebilir başarı üzerine çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor.

“BÜTÜN TAKIMLAR KENDİSİ ALEYHİNE BÜYÜK OYUNLAR OYNANDIĞINI SÖYLÜYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Yabancı VAR Hakemi getirmek için birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz” demişti. Son dönemde çok tartışılan VAR hakemlerinin performansı için çözümü yurtdışında aramak sizce olumlu bir sonuç doğurur mu?

Var hakemleri yurt dışından gelse de hakem konusu bizde en büyük tartışma maddesi olmaya devam edecek. Çünkü bizim oyuna bakışımız hep kaos ve komplo üzerine. Bütün takımlar kendisi aleyhine büyük oyunlar oynandığını söylüyor ve hepsi de kendince haklı. Zaten bu başlı başına bir çelişki. Hakemin sürekli gündemde olduğu bir ortamda da sağlıklı ve doğru bir analiz yapmak akıllıca değil. O yüzden bu gereksiz tartışmanın içinde bulunmak istemiyorum.