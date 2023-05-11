Umut Nayir’den transfer açıklaması! Beşiktaş ve diğer büyükler…

Temmuz 2018’de Beşiktaş’ın 250 bin Euro bonservisle Ankaraspor’dan transfer ettiği Umut Nayir, Siyah Beyazlı ekipte istediği forma şansını bulamadı. Kiralık geçen Bursaspor ve Hajduk Split maceraları sonrası Giresunspor’a transfer olan Umut, Çotanaklar’da geçirdiği 1 sezonun ardından Eyüpspor’a transfer oldu. 1. Lig’de iddialı bir kadro kuran Eflatun Sarılılar, tecrübeli forveti Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralarken 29 yaşındaki oyuncu burada muhteşem bir çıkışa imza attı ve transferin gözdesi oldu.

A Milli Takım’la kariyer zirvesine ulaştı

Süper Lig’deki ilk sezonunda ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Ümraniye’nin skor yükünü Umut Nayir çekti. Ligde 27 maçta 15 gol, 3 asistle oynayan ve Stefan Kuntz’un dikkatini çekerek A Milli Takım’a davet edilerek kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Umut, takımının kümede kalma umutlarını diri tutarken krallık yarışında da üst sıralarda yer alıyor.

‘Hislerimi herkes biliyor’

Tecrübeli oyuncunun bu çıkışı elbette diğer kulüplerin de iştahını kabarttı. Beşiktaş’ın kendisini yeniden istediğine dair haberlerin çıkmasının ardından 29 yaşındaki forvet, “Büyük takım hayali kuran biri değilim. Onu da o mutlulukları da yaşadım. Beşiktaş’ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz” dedi.

‘Kredimiz çok az’

Genel performansı ve Ümraniyespor’un son durumunu da yorumlayan Umut Nayir, “Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok. Kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum. Giresunspor’da yakaladığım istikrarı Ümraniyespor’da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime bir şeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim” ifadelerini kullandı.

‘İstikrarlı olursam sürekli…’

Önünde belirsiz bir süreç olduğunu dile getiren Milli oyuncu, “Türkiye’de transfer hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor. Ancak şu an önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Büyük takım hayalim var demek istemiyorum. Eyüpspor Süper Lig’e yükselecek mi onların tavrı ne olacak bilmiyoruz. Ancak şu an belirsiz bir süreç var. Beşiktaş’ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. Milli takımda forma giymek her Türk gencin hayalidir. İstikrarli hale gelirsem sürekli forma giyeceğimi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.