Umutsuz Ev Kadınları’nın iki yıldızı 9 yıl sonra yeniden bir arada

Umutsuz Ev Kadınları’ndan Teri Hatcher, dizideki aşkı James Denton ile yeniden bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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2004 yılından 2012 yılına kadar süren orijinal ismi Desperate Housewives olan dizide Susan Mayer ve Mike Delfino karakterlerini canlandıran oyuncular dizinin final bölümünden dokuz yıl sonra yeniden bir araya geldiler.

56 yaşındaki Teri Hatcher ve 58 yaşındaki James Denton, ikonik TV dizisi Desperate Housewives’da Susan Mayer ve Mike Delfino’yu oynayalı neredeyse 10 yıl oldu, ancak çift, kasım ayında bir Noel filmi için yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Hatcher, Instagram’dan Delfino ile olan bir selfie’sini yayınladı.

View this post on Instagram Teri Hatcher (@officialterihatcher)’in paylaştığı bir gönderi

Özellikle Friends: The Reunion özel bölümüyle dizi ve filmlerin oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya gelerek sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorlar.

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