 Ünal Pala ve eşi Evrim Pala son yolculuklarına uğurlandı

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala’nın cenazeleri defnedildi. Kaza sırasında teknede olan ve ölümden dönen kızları Mina da cenaze törenine katıldı.

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 Ünal Pala ve eşi Evrim Pala son yolculuklarına uğurlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba mahallesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala’nın cenazesi, bugün memleketi olan Ankara’nın Kazan ilçesindeki İymir köyünde defnedildi.

Sürat teknesiyle yatlarına dönen iş adamı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina Pala, denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede kayalıklara çarpmıştı.

Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş, 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaza sırasında teknede olan ve ölümden dönen kızları Mina da cenaze törenine katıldı

Cenaze törenine kızları Asmin Pala ve kazada yaralanan Mina Pala’nın yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok iş insanı, arkadaşları ve hemşehrileri katıldı. (İHA)

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