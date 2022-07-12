Ünal Pala ve eşinin ölümü ders olmalı, her an başka facialar yaşanabilir

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi ile kayalıklara çarparak eşi Evrim pala ile birlikte yaşamını yitiren Ünal Pala’nın ölümü ses getirdi. Arama kurtarma uzmanları ve kaptanlar Bodrum’da yaz aylarında deniz trafiğinin yoğunluğuna dikkat çekerek denetimlerin arttırılmasını ve hayalet kayalıkların etrafından önlem alınmasını istedi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz tatilini geçiren Ankaralı iş insanı 52 yaşındaki Ünal Pala, eşi Evrim Pala (47) ve kızı Mina Pala (12) ile birlikte 12 metrelik sürat teknesi ile yaptığı kazanın detayları aydınlanmaya başladı.

KAYALIKLARI AŞIP İSKELEYE ÇARPMIŞ OLABİLİR

Dün akşam saatlerinde karaya çıkarılan sürat teknesinde yapılan incelemede, teknenin deniz ortasında kayalıkları üzerinden veya yanından sürterek geçtiği ardından 60-70 metre ileride sahilde bulunan iskelenin altına girmesi sonucu Pala çiftinin yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Yat yapım uzmanları “Bu tekne direk kayalıklara çıksaydı parçalanırdı, ortadan ikiye ayrılırdı. Ancak darbenin aldığı izlere göre Ünal Pala kayalıkları son anda fark etmiş ve kayalıkların alçak bölümüne sürtünerek geçtikten sonra sürat teknesinin dengesi kaybolmuş ve ardından muhtemelen tekne sahildeki çelik iskelenin altına girdiği veya çarptığı anda Pala çifti yaşamını yitirmiş olabilir.

Çünkü teknenin üzerinde de hasar var. Bir profesyonel kaptanın yapmayacağı bir hata var. Ayrıca görgü tanıkları olmadığı için tüm bilgiler teknedeki hasara bağlı olarak yapılıyor.

Çünkü teknenin hem üst pilot tarafında hem de motorların üzerinde sürtünme, çarpma izleri var. Tekne alttan sürtünme darbesi üstten çarpma darbesi almış. Bu sıçrama sırasında arkada bulunan küçük kızda denize düşerek kurtulmuş” yorumunu yaptılar.

“YÜZLERCE EĞİTİMSİZ VE EHLİYETSİZ TEKNE TEHLİKE SAÇIYOR”

Bodrum ve Muğla Bölgesinde yaklaşık 40 yıldır denizde arama kurtarma faaliyetlerine katılan uluslararası usta gemici ehliyetli ve uluslararası arama kurtarma belgesine sahip evli ve bir çocuk babası Ertuğrul Kara SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

Kara, bugüne kadar bir çok denizde arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirterek “Bodrum ve bölgesinde yaz aylarında deniz trafiği bir kabus oluyor. Çünkü 3 metrelik lastik botlardan, 40-50 metrelik yatlara ve 100 metrenin üzerindeki yatlara kadar yaklaşık 7-8 bin deniz aracı bu koylarda cirit atıyor.

Bir de bunlara jet ski benzeri su sporları araçlarını eklerseniz, küçücük koylarda sürekli hareket eden deniz taşıtı aracı sayısı 15 bini bulur. Bunların yanı sıra amatör denizci ehliyetini alan veya hiçbir denizci belgesi olmayan kişilerin, hatta 10 yaşındaki çocukların sürat tekneleri kullandığını görüyoruz.

Amatör denizci ehliyetini alan kişiler ne yazık ki saatte 80 mil yapan sürat teknelerine binerek usta gemicilerin, kaptanların yapmayacağı hataları yaparak hem kendi ölümlerine hem de başkalarının hayatına neden olabiliyorlar.

Ünal Beyin yaptığı da bir denizcinin yapmayacağı bir hata. Kıyıya o kadar yakın mesafede üstelik bilmediğin bir suda hız yapmak, ölümü göze almak demek” ifadelerini kullandı.

“DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI ŞART”

Kara, bölgede kazanın meydana geldiği kayalıklar benzeri birçok sığlık ve kayalık olduğunu ve bunların büyük bölümünde herhangi bir önlem ve ışıklandırma bulunmadığını belirterek

“Liman Başkanlığı bu konuda acil önlem alınmalı, aksi takdirde bu ve benzeri kazalar olacak olmaya devam edecek. Sahil güvenlik , belge denetimlerini sıklaştırmalı. Üç hafta içerisinde 4 tekne battı, iki kaza meydana geldi.

Koylarda gelişigüzel demirleyen yatların arasında 80-100 kilometre hızla giden, çoğu ehliyetsiz jet skiler ve sürat tekneleri ve botları ölüme davetiye çıkartıyor. Tekne sayısı arttıkça, denetim ve eğitimler azaldı. Parayı veren amatör denizci belgesini alıyor.

Amatör denizci belgesini alan devasa motor yat ve sürat teknelerini kullanabilirim diye denize açılınca bu kazalar meydana geliyor. Ünal Pala ve eşinin ölümüne neden olan kazadan birçok yat kaptanı ve zengin insan ile kurumların çıkaracağı onlarca ders var. Gerekli önlemler alınmaz ise denizde daha çok kurban veririz” diye konuştu.

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