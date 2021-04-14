UNESCO, Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına karşı çıktı

AMMAN (AA) – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarının geçersiz olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yayımladığı yazılı açıklamada, UNESCO Yürütme Kurulunun düzenlediği toplantıda, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve Kudüs surlarıyla ilgili oy birliğiyle karar alındığını belirtti. Fayiz, bu kararın alınmasında UNESCO bünyesindeki Arap ve İslami gruplar ile Ürdün'ün diplomatik çabalarının etkili olduğuna dikkati çekti.

UNESCO'nun aldığı kararda, kutsal şehrin dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarının geçersiz olduğu bir kez daha vurgulandı. İsrail'den Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, surları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yasa dışı ve tek taraflı uygulama ve ihlallerinin durdurulmasının istendiği kararda, UNESCO Dünya Miras Komitesi ve örgüt bünyesindeki diğer yapılanmaların daha önce Kudüs'le ilgili aldığı kararların desteklendiği yinelendi.

Kararda ayrıca "uluslararası hukuka göre işgalci güç konumundaki İsrail'in tüm ihlallerini izlemek için UNESCO'dan Kudüs'e bir misyon gönderilmesi gerektiği" kaydedildi.

Daha önce de Kudüs'ün bir Arap ve İslam kenti olduğunu doğrulayan kararlar alan UNESCO, Ekim 2016'da da 6 ret oyuna karşı 26 evet oyu ile "Yahudiler ile Kudüs ve Harem-i Şerif arasında bir ilişki olmadığını, bu yerler ile sadece Müslümanlar arasında ilişki olduğunu" onaylamıştı.