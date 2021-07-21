UNESCO, Liverpool’u dünya mirası listesinden çıkardı

UNESCO Kültür Mirası Komitesi, Çin’de düzenlenen toplantıda, yeni binaların, “kentin özgünlüğünü ve bütünlüğünü bozduğu” gerekçesiyle bu kararı aldığını duyurdu.

Euronews’ta yer alan habere göre, ünlü İngiliz grubu Beatles’ın doğum yeri olarak bilinen Liverpool, 18 ve 19. yüzyılda dünyanın en önemli limanlarından birisi olarak gösteriliyordu.

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, “anlaşılmaz” olarak nitelediği UNESCO kararına itiraz etmeyi umut ettiklerini söyledi.

Anderson, “Bizim dünya mirası içindeki kentimiz, yüz milyonlarca sterlin tutarındaki yatırımlardan sonra hiç bu kadar iyi koşula sahip olmamıştı, kararı büyük bir hayal kırklığı ile karşıladım” dedi.

Daha önce, 2007 yılında Umman’daki doğal yaşam alanı ve 2009 yılında Almanya’daki Dresden Elbe vadisi bu listeden çıkartılmıştı.

UNESCO Komitesi, kente yaptığı ziyarette, eski limandaki yeni inşaatlarla birlikte, kentin su projesine ve Everton takımının yine limana yakın bir yerde inşa ettirmek istediği ‘stadyumu eleştirmişti.

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