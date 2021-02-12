UNICEF: Etiyopya'daki çatışmaların etkilediği çocuklar acil yardıma ihtiyaç duyuyor

İSTANBUL (AA) – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde ayrılıkçılara yönelik operasyonlar nedeniyle birçok çocuğun acil koruma ve desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

UNICEF Doğu ve Güney Afrika Masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tigray'daki çocukların acil koruma ve desteğe ihtiyacı var." ifadesine yer verildi.

UNICEF'e bağlı bir ekibin 4-7 Şubat'ta Tigray'ın başkenti Mekelle ile Shire şehirlerini ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, binlerce aile ve çocuğun çatışmalardan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İçecek su dahi yok ve insanlar okullara sığındığı için bu binalarda ders yapılamamakta." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalar nedeniyle birçok ailenin çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığı ve bu çocukların savunmasız olduğu belirtildi.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken Birleşmiş Milletler, bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.