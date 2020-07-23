UNICEF'ten Yemen'e 66 tonluk tıbbi yardım

SANA (AA) – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'ya son iki günde 66 ton tıbbi malzeme ve ilaç gönderdi.

Uluslararası Sana Havalimanında adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNICEF'in gönderdiği 22 ton ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın havalimanına indiğini belirtti.

Söz konusu yetkili, UNICEF'in dün de 44 ton ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçağının Sana'ya ulaştığını aktardı.

Bu yardımların, Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için gönderildiği belirtiliyor.

UNICEF, 19 Temmuz'da da Aden'e 20 ton ilaç taşıyan bir uçak göndermişti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin açıkladığı son verilere göre ülkede tespit edilen virüs kaynaklı toplam can kaybı 461, vaka sayısı ise 1654.

Bu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde olan bölgelerdeki vakaları kapsarken Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.