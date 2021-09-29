Unicredit kur, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı

İtalya’nın en büyük bankası Unicredit, yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın 300 baz puan daha faiz indirmesini ve dolar/TL kurunun 9,30’a yükselmesini bekliyor.

Sozcu.com.tr

İtalya’nın en büyük bankası Unicredit, 2021 yılı son çeyrek raporunu yayımladı. Raporda Türkiye’ye ilişkin değerlendirme ve tahminlere de yer verildi.

23 Eylül’de 100 baz puanlık faiz indirimine imza atan Merkez Bankası’ndan (TCMB) yıl sonuna kadar 300 baz puan daha faiz indirimi bekleyen ve yıl sonunda politika faizini yüzde 15 olarak öngören Unicredit, dolar/TL kurunun 2021 sonunda 9,30’a, 2022 sonunda ise 10,40’a yükseleceği tahminine raporda yer verdi.

Bankanın euro/TL tahmini ise 2021 sonu için 11,07, 2022 sonu için 12,69 oldu.

Banka, TCMB’nin politika faizinin 2022 sonunda ise yüzde 14,50’ye gerileyeceğini öngördü.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİLER

Türkiye için ekonomik büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 7,5’ten yzde 9,7’ye, 2022 için yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e yükselten Unicredit, TCMB’nin faiz indirimlerine paralel olarak gelecek kredi artışının 2022 büyüme tahminin yukarı yönlü revize edilmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Bir önceki raporunda Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,4 olarak açıklayan banka, son raporunda bu tahminini yüzde 18,5’e yükseltti. Banka, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 12,8’den yüzde 14,4’e çekti.

Banka, Türkiye’de manşet tüketici enflasyonunun ekimde yüzde 20’yi aşarak zirveyi görmesini bekliyor.

Banka, 2020’de yüzde 5,2 olan cari açığın milli gelire oranının, 2021’de yüzde 2,7’ye gerilemesini beklerken, merkezi bütçe açığının milli gelire oranında da yüzde 3,5’lik resmi hedefin ulaşılabilir olduğunu düşünüyor.

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