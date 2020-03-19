Union Berlin’in kalecisi Rafal Gikiewicz gönüllü olarak maaşından kesintiye gitti

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’in Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz, Almanya’da corona virüsü nedeniyle spor faaliyetlerinin durmasının ardından kulübünün yaşayabileceği mali problemleri de göz önünde bulundurarak maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.

32 yaşındaki deneyimli kaleci Gikiewicz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle hayatın her alanı olduğu gibi spor da durma noktasına gelirken kulüplerin ve spor organizasyonlarının ciddi mali problemler yaşayabileceği düşünülüyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens futbolcular da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitmiş, Olympique Lyon ise ödemeleri durdurma kararı almıştı.

Almanya’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde de gelen haberlere göre spor kulüpleri federasyonlardan destek oyuncularından da indirime gitmelerini bekliyor.