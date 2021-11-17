UnitCredit, Yapı Kredi’de kalan payını borsada satmaya başladı

UniCredit, Yapı Kredi’de Koç Holding tarafından alınmayan yüzde 2’lik payını borsada satmaya başladı.

Sozcu.com.tr

Yapı Kredi’deki payını Koç Holding’e devredip çekileceğini açıklayan UniCredit, Koç Holding tarafından alınmayan yüzde 2’lik payını borsada satmaya başladı.

Unicredit ve Koç Holding, Unicredit’in Yapı Kredi’deki paylarının satılacağını kamuoyuna duyurmuştu. UniCredit, Yapı Kredi’deki paylarının yüzde 18’i için Koç Holding’le 3,5 milyar TL’ye anlaşmış, kalan yüzde 2 hisseninse ise piyasada satılması kararlaştırılmıştı.

Yapı Kredi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklamaya göre 16 Kasım’da UniCredit’in, Yapı Kredi’deki payı yüzde 20’den yüzde 19,61’e düştü. Uni Credit’in şirket sermayesinde sahip olduğu payların nominal tutarı 1 milyar 689 milyon 410 bin 260 TL’den 1 milyar 656 milyon 558 bin 469 TL’ye indi.

NE OLMUŞTU?

İtalya’nın en büyük bankası UniCredit, “stratejik hedefleri doğrultusunda” 2019 sonunda Yapı Kredi’deki ortaklığını feshederek yüzde 40,95 olan payını yüzde 32’nin altına indirdikten sonra Şubat 2020’de yeni bir adımla yüzde 12 payını da satmıştı. Banka, kasım ayı başında yüzde 20’lik payını da satarak Yapı Kredi ortaklığından tamamen çıkma kararı verdi.

UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasını bekleniyor.

2002 yılında Türkiye’ye gelen UniCredit’in Yapı Kredi’de yaptığı ortaklıkla Türkiye’de ilk kez bir yabancı şirket finansal hizmetler sektörüne girmişti.

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