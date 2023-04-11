Üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının yemek isyanı

DEÜ Hastanesi personel yemekhanesi ikinci bir duyuruya kadar ‘bakım’ nedeniyle kapatıldı. Başhekimlik sağlık personelini iftar ve sahur yemekleri için öğrenci yemekhanesine yönlendirirken, öğlen için ise kumanya dağıtmaya başladı.

Hastane başhekimliği tüm personele gönderdiği mesajda, “Hastanemiz mutfak ve yemekhanesinin bakım çalışmaları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar 10 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğlen yemekleri kumanya şeklinde; iftar-akşam ile sahur yemekleri ise normal sunum olarak İlhan Onat Binası karşısındaki öğrenci yemekhanesinde verilecektir. Kumanyalar, bölümlerin / birimlerin görevlendirilen personelleri tarafından alınacaktır. Saatler konusunda herhangi bir değişiklik yoktur. Bu süreçte, diyet yemeği hizmeti sunulmayacaktır. Süreçteki anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz” denildi.

ORUÇ TUTMAYA ZORLAMA MI?

Sandviç ve meyve suyundan oluşan kumanyanın içeriği ve sunumuna isyan eden çalışanlar, “Gün boyunca ameliyatta giren cerrahlar, hastalara şifa dağıtmaya çalışan doktorlar, hemşirelere layık görülen kumanya bu. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Personeli oruç tutmaya zorlama için bunun yapıldığına inanmak istemiyoruz. Yemekhane bakıma alınmadan önce yemek fabrikaları veya üniversitenin diğer yemekhanelerinde hazırlanan yemekler verilebilirdi” tepkisini gösterdi.

SANDVİÇLERİ PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada verilen sandviçleri paylaşan sağlık çalışanları “DEÜ Hastanesinin yemekhanesini böcek bastığı için yemek çıkartılamıyor. Bu yüzden personele kumanya dağıtılıyor. Dün ekmek arasına 2 dilim kaşar ve 1 dilim domates koyup gönderdiler. Bugün ise ne olduğu belirsiz bir şey gönderdiler. Bu insanlar sabahtan akşama kadar sağlık dağıtıyor iyi bakılmaları lazımken hale bakın. Rektörlük dahil şikayet edildi falan değişen bir şey yok” ifadelerini kullandı.