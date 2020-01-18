Üniversite İçin ABD’yi Tercih Eden Öğrenci Sayısında Düşüş

Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün verilerine göre, üniversite için ABD’yi tercih eden yabancı öğrenci sayısı son üç yıldır düşüşe geçti. Uzmanlara göre bunun nedeni, vize almanın giderek zorlaştığı Amerika’da yabancı öğrencilere eskisi gibi kucak açılmaması. Ayrıca, dünya çapında eğitim seçeneklerinin çoğalması ve birçok ülkede üniversite ücretlerinin daha düşük olması, yabancı öğrencilerin Amerika’da eğitim hayalinden uzaklaşmasına yol açıyor. Ayrıntılar sıradaki haberimizde…

Amerika, uluslararası öğrencilerin yüksek eğitim için en çok tercih ettiği ülke olmaya devam ediyor. Ancak Uluslararası Eğitim

Enstitüsü’nün yayınladığı yeni rapora göre, yabancı öğrenci kayıtları son üç yıldır düşüşte. Uluslarası Eğitimciler Birliğin’nden Esther Brimmer, “En son yayınlanan Open Doors – Açık Kapılar raporuna göre, Amerika’da bir milyon doksan beş bin uluslararası öğrenci var. Ancak ne yazık yabancı öğrencilerin sayısı artmıyor ve yeni kayıtlar azalıyor. Bu da, Amerika’daki uluslararası eğitimciler için büyük bir kaygı nedeni,” diyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın genç beyinleri çekmek için diğer ülkelerle yarıştığının farkında. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Royce, “Uluslararası öğrencilerin, yüksek eğitim almak için geçmişe göre çok daha fazla seçeneğe sahip olduğunu biliyoruz,” diyor.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada, yabancı öğrencilerin giderek daha fazla rağbet ettiği ülkelerin başında geliyor. Kanada, eğitim olanaklarını kolaylaştırarak, yabancı öğrenci kayıtlarını yüzde 15 arttırdı. Kanada’nın ABD Büyükelçisi Vekili Kirsten Hillman, “Bu öğrencilerin Kanada’ya gelmesi, Kanada’ya yüksek kalifiye işçi çekme stratejimizin bir parçası,” diyor.

Maliyet, uluslararası öğrencilerin seçim yapmasında büyük rol oynuyor ve üniversite eğitimi Amerika’da çok pahalı. Dört yıllık bir eyalet üniversitesinin ortalama yıllık maliyeti 27 bin dolar. ABD Eğitim Bakanlığı verilerine göre, özel üniversitelerde bu maliyet yılda 41binle 100 bin dolar arasında değişiyor. Uluslararası Değişim Programı’ndan John Lucas, “ABD’ye gelen uluslararası öğrenci sayısının azalmasına yol açan çok sayıda neden var. Ve bunlardan birincisi maliyet. Amerika’da yüksek eğitim maliyeti giderek artıyor. Bu durumu kontrol altına almak zorundayız,” diyor.

Uzmanlara göre, Amerika’daki vize ve göçmenlik politikalarındaki değişiklikler de yabancı öğrencileri olumsuz etkiliyor. Tercihli pratik staj eğitimi yani OPT uygulaması, yeni mezunlara eğitim aldıkları alanda deneyim kazanma imkanı veriyor. Ve bu uygulama, yabancı öğrencilerin, mezuniyetten sonra Amerika’da 36 ay daha kalmasını sağlıyor.

Esther Brimmer, “Birçok uluslararası