Üniversite mezunu kurbanlık satıcısı isyan etti! “Bin korumayla gezen adam…”





İstanbul’daki Ataşehir Kurban Pazarı’nda hayvanlarını satamayan, elinde kalan malları nasıl geri götüreceğinin hesabını yapan besici, bir yandan da yardım adı altında kurbanlıkları ucuza satın almaya çalışan, fırsatçılık yapan vakıflardan şikayetçi olduklarını söyledi ve "İnsanları kandırıyorlar, duygularını sömürüyorlar" dedi. HABER: GAYE ŞEYMA CAN / KAMERA: ADEM KARABAYIR İstanbul’daki Ataşehir Kurban Pazarı’nda hayvanlarını satamayan, elinde kalan malları nasıl geri götüreceğinin hesabını yapan besici, bir yandan da yardım adı altında kurbanlıkları ucuza satın almaya çalışan, fırsatçılık yapan vakıflardan şikayetçi olduklarını söyledi ve "İnsanları kandırıyorlar, duygularını sömürüyorlar" dedi. İstanbul’daki Ataşehir Kurban Pazarı’nda hayvanlarını satamayan üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Yem fiyatları, ulaşım giderleri ve kiralardan yakınan besici; çeşitli vakıflar adına kuran kursu öğrencileri veya yurtlarda kalan çocuklar için kurban almak istediklerini söyleyen kişilerden şikayet etti. Besici, bu kişilerin malları değerinin çok altında almaya çalıştıklarını söyledi. Besici, ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Ziraat Odaları'ndan da şikayetçi oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kurbanbayramı #haber #haberler #anahaber #sondakika #haberizle #tele1 #halktv