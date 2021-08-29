Üniversite öğrencilerinin kira derdi… 29 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu





Ev kiraları da özel yurt ücretleri de çok pahalı… 29 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu öne çıkan haber videoları yayında hemen izle! TTB: ''Aşılama oranı düşük ve Eylül ayında hareketlilik artacak…'' 29 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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