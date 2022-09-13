Üniversite öğrencisi: Arkadaşlarım yol masrafından okulu bıraktı

İYİ Parti lideri Akşener’e geçim isyanında bulunan üniversite öğrencisi, “Daha geçenlerde 4 arkadaş 2 gece parkta yattık, sabah namazından sonra camiye gittik, camide uyuduk. 4-5 tane tanıdığım bölümümden olan arkadaşım yol masrafından dolayı okulu bıraktı” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programından Furkan isimli üniversite öğrencisinin geçim isyanını paylaştı.

Akşener’e dert yanan genç öğrenci, “Ailem asgari ücretle geçinen bir aile bana yurt çıkmadı. Keşan’da bir evde 7 kişi kaldık… Biz kahvaltıyı tamamen unuttuk okulda bir şekilde ucuz olduğu için yiyoruz. Mecburen kredi almak zorunda kaldık. Daha geçenlerde 4 arkadaş 2 gece parkta yattık, sabah namazından sonra camiye gittik, camide uyuduk. 4-5 tane tanıdığım bölümümden olan arkadaşım yol masrafından dolayı okulu bıraktı” diye konuştu.

O konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Gençlerin hayatı hakkında bol keseden atıp tutanlar, Sözde boş kalan KYK yurtlarına öğrenci arayanlar, soruyorum size; Furkan, Keşan’da 7 kişiyle aynı evde kalmak, parkta, camide uyumak zorundayken siz neredeydiniz?” ifadelerini kullandı.

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