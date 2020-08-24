Üniversite tercih döneminde bu yıl 2 milyonu aşkın kişi YÖK Atlas'ı kullandı

ANKARA (AA) – SELMA KASAP – Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası'nı (YÖK Atlas), bu seneki tercih dönemindeki kullanan kişi sayısı 2 milyon 155 bine ulaştı.

YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacaklara yol göstermesi amacıyla 10 Mart 2016'da "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, özellikle üniversite tercih dönemlerinde hem adaylar ve aileleri hem de rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı.

Adayları adeta bir rehber öğretmen gibi yönlendiren YÖK Atlas'tan, hizmete sunulduğu 2016'dan bugüne kadar bütün sene boyunca toplam 33 milyon 617 bin kişi faydalandı.

– 2020 YKS tercih döneminde 2 milyonu aşkın kişi kullandı

İlk kez hizmete sunulduğu 2016'daki üniversite tercih döneminde 940 bin kişinin faydalandığı YÖK Atlas'ın kullanım sayısı her yıl büyük oranlarda artış göstererek bu seneki tercih döneminde 2 milyon 155 bine ulaştı. Böylelikle hizmete açıldığından itibaren 5 yılda sadece tercih dönemlerindeki toplam kullanıcı sayısı toplam 9 milyon 112 bin kişi oldu.

– Bu yıl 41 milyona yakın sayfa görüntülenme sayısına ulaşıldı

Kullanıcılar, bu yılki tercih sürecinde programda toplam 5 milyon 72 bin 173 kez oturum açarken, toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 40 milyon 729 bin 911 oldu.

Program içerisindeki tercih listesi modülünü kullanan adaylar yaptıkları tercih listelerinde ortalama 8 farklı bölüme yer verdi. Ayrıca adaylar, her kullanımda sitede ortalama 7 dakika 54 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi.

– En yoğun kullanım tercihlerin ilk gününde

YÖK Atlas'ın kullanıcı sayısındaki zirve, tercihlerin başlangıç günü olan 6 Ağustos tarihinde oldu. Bu tarihte 445 bin 988 kişi sisteme giriş yaparak tercih dönemindeki en büyük giriş sayısını oluşturdu.

– En çok ilgi gösterilen lisans bölümü hemşirelik oldu

Bu yıl lisans düzeyinde tercih yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok hemşirelik, tıp, bilgisayar mühendisliği bölümlerini inceledi. Bu alanları hukuk, diş hekimliği, psikoloji, ilköğretim matematik öğretmenliği, beslenme ve diyetetik, ilahiyat, eczacılık izledi.

Ön lisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu. Bu bölümleri, sırasıyla tıbbi laboratuvar teknikleri, çocuk gelişimi, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, adalet, fizyoterapi ile ağız ve diş sağlığı izledi.

Sistemi kullananların yüzde 31'i YÖK Atlas'a bilgisayar üzerinden ulaşırken, yüzde 69'u cep telefonu veya tabletten giriş yaptı.

– İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar farklı şehirlerde, farklı ülkelerde kullanıldı

Kullanıcıların yüzde 22,08'i İstanbul, yüzde 14,94'ü Ankara, yüzde 7,01'i İzmir, yüzde 6,23'ü Adana, yüzde 3,86'sı Bursa, yüzde 3,46'sı Antalya, yüzde 2,95'i de Diyarbakır'dan sisteme ulaştı.

YÖK Atlas programına en çok Türkiye'den giriş yapılırken, sırasıyla Amerika, Almanya ve Hollanda Türkiye'yi izledi. Programa Azerbaycan, KKTC, Umman, Fransa, Katar gibi farklı kıtalarda yer alan ülkelerden de giriş yapıldığı görüldü.