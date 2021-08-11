Üniversite tercihlerinde baraj puanı neden düştü? İlave ek yerleştirme ne anlama geliyor?





Üniversite tercihleriyle alakalı beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilave bir ek yerleştirme olacağını ve bu yerleştirme için baraj puanının düşürüldüğünü açıkladı. Peki, yeni düzenleme eğitimin geleceği açısından ne anlam ifade ediyor? Eğitim ve Kariyer danışmanı Erdem Özeren'le konuştum. Özdener'e şu soruyu sorduk: Neden böyle bir karar alındı? Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek