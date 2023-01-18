CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki yemek ihalelerinin mutlaka incelenmesi ve irdelenmesi gerektiğini söyledi. Üniversitede “adrese teslim yemek ihalesi” yapıldığı iddiasını gündeme getiren Kılıç, “Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Katip Çelebi Üniversitesi yönetimine soruyorum; üniversitenin yemek ihalesi hangi tarihte yapıldı ve neden iptal edildi? Bu yemek ihalesi iptal edildikten sonra hangi gerekçelerle 21/b dediğimiz pazarlık usulüyle ihale yapmaya karar verdiniz? Pazarlık usulüyle bugüne kadar kaç ihale yaptınız? Bu ihaleleri hangi bedellerle hangi firmalar aldı? Bu soruların yanıtlarını bekliyorum” dedi.

Kılıç, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz yemek servisi yapan aracının üniversite kampüsüne sokulmamasının yemek ihaleleriyle ilgisi var mı” sorusunu da gündeme getirdi.

“ÜNİVERSİTELER DE ARPALIK GİBİ YÖNETİLİYOR”

Bilim ve fikir yuvası olması gereken üniversitelerin başarılarıyla değil, bu tür konularla anıyor olmasından üzüntü duyduğunu belirten Kılıç, “Tüm kamu kurumları gibi üniversitelerimiz de arpalık gibi yönetiliyor ancak bizim bunlara göz yummaya niyetimiz yok” diye konuştu.

27 AKRABAYA ATAMA KIYAĞI

Üniversitedeki liyakatsiz atama skandallarına da dikkati çeken Kılıç, “Daha önce rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından 27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu tespit edilen Katip Çelebi Üniversitesi’nde liyakatsiz atamalar devam ediyor. Üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulunanlar arasından mevzuatta belirlenen şartlar dikkate alınmadan sınavsız atamalar gerçekleştirildiği Sayıştay’ın 2021 raporlarıyla tespit edilmiştir. Bunu da hülle yoluyla atanacak kişileri önce kısa bir süreliğine fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevine atayıp sonra da daha alt görev olan şube müdürlüğüne atayarak yapmışlardır” dedi.

“REKTÖR KÖSE BABASININ ÇİFTLİĞİ GİBİ YÖNETİYOR”

Kılıç, “2018 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Saffet Köse, 4 yıllık görev süresi boyunca üniversiteyi babasının çiftliğine çevirmiş, birbiri ardına çıkan skandallara rağmen de halen koltuğunda oturabilmektedir. Rektörü oraya atayan, onca olan bitene rağmen görevden almayıp soruşturma açmayan, rektörü koruyanlar da yapılanların ortağıdır. Binlerce gencimiz sınavlarda ter döküp, mülakatlarda elenirken, bu kadrolara sınavsız, liyakatsiz eş, dost ve akrabalar dolduruluyor. Bu yapılanlara seyirci kalmayacağız. Milyonlarca gencin çalınan umudunun hesabını soracağız” açıklamasında bulundu.

Kılıç, bu iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.