Üniversitede yangın çıktı: Büyük panik yaşandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu’nun çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle bacanın çatıya düşmesi sonucu çıktığı anlaşıldı.
Yoğun duman sonrasında panik yaşanan okulda, yaklaşık 400 öğrenci hızlı bir şekilde tahiliye edildi. Foto: İHA
Yoğun duman sonrasında panik yaşanan okulda, yaklaşık 400 öğrenci hızlı bir şekilde tahiliye edildi. Olay yerine gelen itfaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Okulun çatısında maddi hasar oluştu.(İHA)