Üniversitede yemeğe yüzde 80 zam yapıldı, öğrenciler ayağa kalktı

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde yemek evinde öğrencilerin tabildot yemeklerine yüzde 80 zam yapılmasına öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler, “Ülkemizde her şeye zamansız olarak zam gelirken öğrencilerin burslarına 1 yıl arayla zam yapılıyor olması aradaki süreç boyunca öğrencileri mağdur ediyor” diyerek Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş’dan yapılan zammın geri çekilmesini talep ettiler.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ Fırat Üniversitesi yemek evinde tabildot yemeğine zam yapıldı, öğrenciler öğrenciler. Öğrenciler, yemek ücretlerinin düşürülmesi ya da yemek ücretleri konusunda Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi’nden destek istedi.

“ZAM GERİ ÇEKİLSİN”

Üniversite evi yemek ücretlerinde yapılan zam sonrasında Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu isimli hesaptan yapılan açıklamada yapılan zammın geri çekilmesi talebinde bulunan öğrenciler şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Rektörüm, F.Ü Üniversite Evi Yemek ücretlerine zam yapılarak 9 TL’ye çıkarılmasından öğrenci arkadaşlar hiç memnun değiller ve bu zammın geri çekilmesini talep ediyorlar. Zam oranını %80… Geçtiğimiz dönemde zaten zam yapılmıştı, üstüne bu zam da gelince öğrenci arkadaşların maddi sıkıntısı daha da artmış oldu.

*Ülkemizde her şeye zamansız olarak zam gelirken öğrencilerin burslarına 1 yıl arayla zam yapılıyor olması aradaki süreç boyunca öğrencileri mağdur ediyor. Sadece bursu ile geçinen öğrenciler için basit bir hesap yapacak olursak 850 TL bursun yarısından fazlası yurt ücretine gidiyor.

*Geriye kalan para yaklaşık 400 TL. Bu para içinden yol ücreti de verdiklerinde geriye kalan para yaklaşık 200 TL oluyor.

*Burada anlatmak istediğimiz şey şu; Üniversite Evindeki yemek ücretinin 5 TL’den 9 TL’ye çıkması çok az gibi görünse de birçok öğrenci için şartların daha da zorlaşması, aylık olarak 80 TL daha fazla ödemesi manasına gelmektedir. Dolayısıyla Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi gibi kurumlardan diğer bazı üniversitelere destek olunduğu gibi üniversitemize bu konuda destek olmalarını talep ediyoruz.

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