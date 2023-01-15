Üniversitedeki betonlaşma yargıya taşınıyor

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi’ne ait içinde yeşil alan ve ormanlık alanların da yer aldığı 157 hektarlık alanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın oluruyla imara açılmasına kentte tepkiler dinmezken, Şehir Plancıları Odası alınan kararın iptali için idari yargıya başvurmaya hazırlanıyor.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla Dicle Üniversitesi’ne ait Yiğit Çavuş kırsal mahallesi sınırları içinde yer alan ve ağaçlık, yeşil alanların da yer aldığı 157 hektarlık alanın imara açılması kentteki STK’ların yoğun tepkisine neden oldu.

Yeşil alanların imar izniyle betonlaşmasına zemin hazırlayacak olan imar kararıyla UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Hevsel Bahçeleri, Dicle Vadisi ve Dicle nehri ile bir bütün olarak anılan üniversite arazilerinin parsel parsel imara açılmasıyla kentin ciğerlerinin yok edildiğini ileri süren Şehir Plancıları Odası bu kararın iptaline ilişkin İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması talebiyle başvuru yamaya hazırlanıyor.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURUR

İmar kararının aynı zamanda yeşili talan etme anlamına geldiğini belirten STK’lar bu karardan derhal vazgeçilmesini istiyor.

Yeşil ve ormanlık alanların imara açılmasıyla kentteki ekolojik dengenin de bozulacağı endişesi tedirginlik yaratırken, buna bağlı olarak imara açılan 157 hektarlık alanın 10 hektarlık kısmında son 30 yıldan bu yana dikilen köklü ağaçlardan oluştuğu, bu kararla birlikte ağaçların kesilerek betonlaşmaya zemin hazırlandığı ifade edildi.

Bu kararın birilerine rant kapısı olacağını, ormanlık alanların betonlaşarak belirli odaklara peşkeş çekileceğinin altını çizen Şehir Plancıları Odası, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı için şimdiden alınan bu kararın iptal edilmesi gerektiğini vurguladılar.

ÇEYREK ASIRLIK AĞAÇLAR TALAN EDİLECEK

İmara açma kararının kentteki STK’ların dahil edilmeden alındığını belirten Şehir Plancıları Odası, bu denli büyük ölçekteki planda, değişiklik raporlarında gerekçeler ve yapılacakların bilimsel ve teknik donelerle eksiksiz hazırlanması gerektiğini, aksi halde ranta odaklı kararın geri dönüşü mümkün olmayan felaketlere davetiye çıkaracağına vurgu yaptı.

Çeyrek asırdan bu yana bin bir emekle yeşillendirilen, ağaçlandırılan ve kentin ciğerleri olarak anılan bölgenin imara açılarak betonlaşmasıyla yapılaşmaya zemin hazırlanarak yeşil alanların vasfının göz göre göre değiştirilmesine seyirci kalmayacaklarını ifade eden Şehir Plancıları Odası hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

“YARGITAYA BAŞVURACAĞIZ”

Oda açıklamasında, “Sermaye gruplarını zenginleştirirken halkın geleceğini ve ekolojik yaşamın sürekliliğini yok eden, rant amaçlı kamu kaynaklarının ve doğanın talanına karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizin süreceğini vurguluyoruz. Doğaya, tarihe, kültüre ve yaşam alanlarına savaş açanlara karşı duyarlı tüm kesimlerle birlikte mücadeleyi büyütme kararlılığımız ile yetkilileri doğa üzerinde tahakküm kurmaktan, talan ve rant politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Kente ait olan bu alanlarda tasarrufu yıkımdan yana kullanan anlayışın sadece rant hırsı ve arzusundan kaynaklı geliştirecekleri bu kıyımı kabul etmiyoruz. Planın iptali için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açacağız” dedi.