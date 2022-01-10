Üniversiteden tartışma yaratan gezi kararları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tasarruf Genelgesi’nden 1 gün sonra yurt dışı gezi kararı aldı. Masraflar dikkat çekti. Üniversite, “YÖS sınavı için” dedi…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 30 Haziran’da yayınladığı Tasarruf Genelgesi’nden 1 gün sonra bir dizi yurt dışı gezi kararı çıkardı. “Resmi ziyaret” ve “Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı’na (YÖS) katılma gerekçesiyle TOGO, Gine, Fas, Azerbaycan, Benin gibi ülkelere gitme kararı alındı. Bu ziyaretlerde yolluk, uçak bileti, gündelik konaklama, harç, vize, araç kiralama, yurt içi ve yurt dışı taksi ücreti, Havaş ücreti ve covid test giderlerinin üniversite tarafından karşılanması da kararlaştırıldı.

GENELGE DAHİLİNDE

Tasarruf Genelgesi’ne rağmen bu geziler tartışma yaratırken, üniversite ise “Öncelikle bunlar birer gezi değil YÖS sınavı. Rektör hocamız söz konusu kararlar alınmasına rağmen gitmedi. Ayrıca, bu tür işlemler tasarruf genelgesi dahilinde yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.

REKTÖR KATILMADI

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ile Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar, resmi ziyaret ve YÖS yapmak üzere 23- 26 Temmuz 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a gitme kararı alındı. Ancak üniversite, “Rektör bey bu programa katılmadı” diye açıklamada bulundu.