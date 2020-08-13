Üniversiteler artık aile şirketi gibi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü’nün eşi için adrese teslim ilan vermesi ve ardından görevinden uzaklaştırılmasıyla ortaya çıkan süreç gözleri üniversitelerdeki kadrolara çevirdi. Birçok üniversitede de rektörlerin eşi, çocukları ve yeğenleri araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. Üniversiteler adeta aile şirketine döndü. İşte üniversitelerdeki akraba kadrolaşmaları:

3 KIZI VE DAMADI

Bir aile ataması da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti. KTÜ Rektörü Selayman Baykal’ın üç kızı, bir damadı ve yeğeni üniversiteye öğretim üyesi olarak yerleşti. Rektör’ün kızlarından ikisi ve damadı Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi. Dr. Hanife Baykal Şahin, Rehabilitasyon ana bilim dalında, eşi Dr. Mürsel Şahin ise Kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi. Dr. Leyla Baykal Şahin, KTÜ Dermatoloji ana bilimde. Üçüncü kızı Elif Baykal Kablan ise KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar bölümünde.

EŞLERİNİ DE ALDILAR

Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eşleri de öğretim görevlisi olarak çaşıyor. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Melike Özyurt’un eşi öğretim görevlisi Serdar Özyurt. Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Hakan Çandar’ın eşi öğretim görevlisi Dürdane Çandar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ise eski Rektör Prof. Yücel Acer’in eşi Aysun Acer, Sağlık Daire Başkanlığı’na memur olarak atandı.

YEĞENİ DE BAŞLADI

Mersin Üniversitesi’nde Rektör Ahmet Çamsarı’nın yeğeni Sena Karakuş, Eğitim Fakültesi’nde görev yapıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Osman Alacahan’ın oğlu Ömer Faruk Alacahan, Rektörlük’te uzman.

EŞiNi VE OĞLUNU ÜNiVERSiTEYE ALDIRDI

Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş eşini ve oğlunu üniversiteye öğretim görevlisi olarak aldı. Durmuş’un oğlu Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi. Rektör Durmuş’un eşi Ayla Durmuş ise Teknoloji Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapıyor.

30 AKADEMİSYEN BİRBİRİYLE EVLİ

Çorum Hitit Üniversitesi’nde eski dekan, profesör, öğretim görevlilerinin çoğu aynı soyadını taşıyor. Yaklaşık 30 akademisyen birbiriyle evli. Üniversite rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Rektör “Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı? Evlenmeyin mi diyeyim? Karı koca başvurmuş, ne yapayım almayayım mı? Ayrılıp, boşanın gelin mi diyeyim? Benim bin 400 elemanım var. 20-30 kişiyle nasıl genelliyorlar anlamakta güçlük çekiyorum” diyerek kendini savunmuştu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) Rekreasyon Bölümü Başkanı Osman Gümüşgül’ün eşi Ceren Gümüşgül de, Rekreasyon bölümü için açılan araştırma görevlisi kadrosu için mülakatı geçen isim oldu. DPÜ bu alımla ilgili olarak tüm işlemleri iptal etti.