Üniversitelerde burs pazarlığı başladı

2021 YKS’nin en başarılı öğrencilerini kapmak için vakıf ve devlet üniversiteleri burs verme yarışına girdi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi aylık 7 bin 800 lira bursla rekor kırdı.

Üniversite tercih dönemi dün başlarken, 20 Ağustos’ a kadar sürecek. Adaylar, 24 tercih yapabilecek. Devlet ve vakıf tüm üniversiteleri YKS’ de ilk 10’dan ilk 100 bine kadar başarılı öğrencileri almak için kesenin ağzını açtı. Ücretsiz eğitim, net asgari ücretin 3 katı maaş gibi aylık harçlığın yanı sıra ABD’ de bedava yüksek lisans, doktora, uçak bileti, barınma, beslenme, olimpik havuzda yüzme, fitness, sinema, tatil gibi teklifler var.

– Boğaziçi Üniversitesi: İlk 10, 15 ve 20’ye aylık 600 TL harçlık, kitap, yemek, barınma, yüzme, fitness, sinema, yurtdışına 5 bin TL uçak bileti bursları var.

– ODTÜ: İlk 10’a ayda 2 bin lira, konaklama, yemek, dizüstü bilgisayar, yurtdışı uçak bileti… İlk 50’ye ayda bin 500 TL, ilk 500’e 900 TL, ilk 1000’e ayda 250 TL burs var.

– İTÜ: 6 bin 805 öğrencisine halen 24 milyon lira burs dağıtıyor. İlk 100’den ilk bine kadar aylık 600 liradan 2 bin 500 liraya burslar var.

– Abdullah Gül Üniversitesi: Tüm bölümlere en iyi sırayla yerleşen öğrencilere aylık bin lira harçlık, yemek, barınma, bilgisayar, Amerika’da dil eğitimi, yüksek lisans, doktora bursu.

– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İlk bine aylık 3 bin lira, ilk 100 bine kadar sırasına göre her öğrenciye aylık bin ile 2 bin lira arasında başarı ve tercih bursu.

– Ankara Üniversitesi: İlk 500’den ilk 5 bine kadar ücretsiz barınma, dil kursu, olimpik yüzme havuz, kamplarında ücretsiz tatil gibi bursları var.

– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk 500’e aylık 7 bin 800 lira, ilk bine 6 bin 500 lira, ilk 2 bine 5 bin 200 lira gibi ilk 100 bine aylık 390 lira burs.

– Bilkent Üniversitesi: Dereceli öğrencilere öğrenim ücretsiz, aylık bin 380 lira ücretsiz burs, barınma, beslenme. Öğrenci yurtta kalmazsa, bursu bin 780 liraya çıkıyor.

– Bezmialem Üniversitesi: İlk 100’e aylık 4 bin lira, ilk 500’e 3 bin lira, ilk bine bin 500 lira, ilk 2 bine aylık bin lira burs… Öğrenim, yemek, yurt ücretsiz.

– Medipol Üniversitesi: İlk 100’e ayda 6 bin lira, ilk 250’ye 4 bin lira, ilk 500’e 3 bin lira, ilk 2 bine 2 bin ve ilk bine ise aylık bin lira burs veriyor. Sınıf birincilerinin bursuna ayrıca 600 lira ekliyor.

– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: İlk 200’e öğrenim ücretsiz ve 9 ay boyunca aylık bin 500 lira gibi çeşitli oranlarda burslar veriliyor.

– Sabancı Üniversitesi: İlk 100’e öğrenim ücretsiz ve aylık bin lira burs. İlk 50 bine giren şehit çocuklarına öğrenim ücretsiz ve aylık bin lira burs da veriliyor.

‘TÜRKİYE’NİN KALKINMASI İÇİN SORUMLULUK ALDIK’

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş: “Türkiye’de en yüksek bursu biz veriyoruz. Yüksek bursla alacağımız başarılı öğrencilerle Türkiye’nin kalkınması için çalışacağız. Ülkemizi kalkındıracak beyin takımını yetiştirmek için sorumluluk aldık. 6 bin lira başarı bursumuz var. Gıda Mühendisliği veya Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümlerini seçenlerin başarı bursu aylık 7 bin 800 lira oluyor. İlk 500’den daha önce 3 öğrenci aldık. İlk binden gelen 3 öğrencimize de aylık 6 bin 500 lira burs alıyor. 900 öğrencimizin yüzde 63’ü burslu. Bu yıl 325 öğrenci alınacak. Türkiye’nin tarım altyapısını 4.0 teknolojiye uyumlu hale getireceğiz. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi İngilizce eğitim veriyoruz. ”