Üniversitelerden Demirel ve Doğramacı’yı da sildiler

Andımız artık okullarda okutulmayacak. Devlet madalyalarından Atatürk kabartması çıkarıldı. Statlardan ve bazı kuruluşlardan Atatürk ve İsmet İnönü adları kaldırıldı.

Şimdi de sıra 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri’nin kurucusu YÖK ilk Başkanı Prof. İhsan Doğramacı’ya geldi.

Konya-Selçuk Üniversitesi Senatosu, hem Demirel hem de Doğramacı adını üniversiteden sildi. Selçuk Üniversitesi’nin kuruluşu ve gelişmesinde büyük emeği bulunan Demirel’in adı üniversitenin Sağlık ve Kültür Dairesi’ne bağlı olarak kurulan kültür merkezine verilmişti. Aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı uygulama anaokuluna da Doğramacı adı verilmişti.

9 ve 10 Mart’ta Dekan Emine Arslan başkanlığında toplanan Nazan Aktaş, Şebnem Aslan, Kezban Tepeli, Nur Feyzal Kesen, Handan Ertaş, Seyhan Çankaya’dan oluşan fakülte yönetim kurulu şu kararları aldı:

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin adı “Sultan Alparslan Kültür Merkezi”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu’nun adı ise “Nasrettin Hoca Anaokulu” olarak değiştirilmesi oy çokluyla kabul edildi.