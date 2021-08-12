Üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’de evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör’ün (22) bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Yayınlanma: 21:38 – 12 Ağustos 2021
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi’nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Göngör’ün yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.
AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında arama yaptı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. DHA
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