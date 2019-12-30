Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

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Alaturka Online
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Çan Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan 2 öğrenci, Çarşı Camii yanında kız arkadaşları yüzünden kavgaya başladı.

Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler, vatandaşlar dağıldıktan sonra tekrar kavga etti. B.K, arkadaşı Recep Oğuz’un vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sapladı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Yaralı Recep Oğuz, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran genç yapılan müdahale ile hayata tutunmaya çalışırken, Çan Devlet Hastanesinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Arkadaşları kan ihtiyacı olabilir düşüncesiyle hastaneye akın etti.

Recep Oğuz
FOTO: İHA

Burada ameliyata alınan Recep Oğuz kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.K’nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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