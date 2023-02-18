‘Üniversitemi kapatma’ eylemi yapan öğrenciler serbest bırakıldı

İzmir’de depremzedelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmesini ve üniversitelerin uzaktan öğretime geçirilmesini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yaparak protesto eden ve gözaltına alınan 22 öğrenci

İzmir’de okuyan bir grup üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde bahar yarıyılının 20 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitimle başlayacağını açıklamasının ardından, yüz yüze eğitim taleplerini dile getirmek için bugün Dokuz Eylül Üniversitesi’nin rektörlük binası önüne oturma eylemi yapmıştı.

“Eğitim hakkımız engellenemez” sloganı atan ve oturma eylemlerini sürdüren öğrencilere müdahale eden polis, 22 öğrenciyi gözaltına almıştı. Konak’ta bulunan Güvenlik Şube’ye götürülen üniversite öğrencileri, ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

“REKTÖRLÜĞÜ İŞGAL ETMEKLE SUÇLANDIK”

Serbest bırakılmalarının ardından bir kadın öğrenci şunları söyledi:

“Üniversite personeliyle görüşüp uzaktan eğitim kararının hangi koşullarda verildiğini sormak ve yüz yüze talebimizi onlara iletmek istedik. Rektörlük önünde durmamıza oturmamıza izin verilmedi. Biz otururken şiddetle gözaltına alındık. Rektörlüğü işgal etmekle suçlandık. Hayret ediyoruz açıkçası. Öğrenciler olarak sadece yüz yüze eğitim talebimizi yinelemek istedik. Uzaktan eğitimin hala yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bunun karşısında haklarımızı yinelemekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.” ANKA