Ünlü Alman dergisi Stern: Erdoğan TL’yi ölüm sarmalına soktu

Alman Stern Dergisi, Erdoğan’ın Lira’nın değerini her birkaç haftada bir kasıtlı düşürdüğünü ve büyümeyi artırmaya çalıştığını yazdı. Dergi, “Ancak bu büyüme aldatıcı. Türk Lirası ölüm sarmalına girdi. Üç yıl önce, Türk ekonomisinin bu sarmala gireceğini açıklayan Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugmann haklı“ diye yazdı.

Ali GÜLEN

Türk Lirası’ndaki dramatik düşüş, Avrupa’nın tüm gazete, dergi, televizyon ve radyolarında birinci haber. Lisedeki çocuklar bile Türk lirasındaki düşüşü konuşuyor.

Alman Stern Dergisi de, üç yıl önce Merkez Bankası’nın bağımsızlığına karşı yapılan müdahaleleri değerlendiren Nobel ödülle ekonomist Paul Krugmann’ın “Türk ekonomisi ölüm sarmalına girecek“ dediğini hatırlattı ve Türk lirasının, Erdoğan’ın açıklamaları ile ‘ölüm sarmalına girdiğini’ yazdı.

ERDOĞAN’IN HATALI POLİTİKASI

Stern, “Türkiye’nin para birimi çöktü. Erdoğan’a göre, düşük değerli lira, ülke ve ekonomi için iyi. Düşük faizler, kredilerle yatırımları teşvik edip ihracatı güçlendiriyormuş. Onun inancına göre, para birimi ne kadar zayıfsa, ekonomik büyüme o kadar güçlü olur ve bir dahaki seçimde seçilme şansı artar. Ama Türkiye’de her şey daha pahalı hale geliyor. Merkez Bankası’nın üzerindeki siyasi baskı, Türkiye ekonomisine güveni sarsıyor. Enflasyon yükseliyor, hayat pahalılaşıyor“ diye yazdı.

Erdoğan’ın her birkaç haftada bir, Türk Lirası’nın daha aşağı çekme politikasını uyguladığını belirten dergi şöyle devam etti:

HEM EKONOMİ, HEM LİRA SARMALDA

“Liranın zayıflığını ekonomik büyüme ile dengeleyip ekonomiyi canlandırmak istiyor. Ancak şu anda yüzde 6 ile 9 arasındaki büyüme aldatıcı, sağlıksız ve çok pahalıya satın alındı. Üç yıl önce, ekonomide Nobel ödüllü Paul Krugman, Türk ekonomisinin ‘ölüm sarmalına’ girebileceğini söylemişti. O zamanlar, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına siyasi olarak bu kadar büyük bir saldırının ülke ve refahı için son derece tehlikeli olduğunu düşündü. Uyarısında haklı çıktı.

Çünkü para biriminin değer kaybetmesi ve yükselen enflasyon kısır döngüsünün etkileri tüm ülkede hissediliyor. Mal ve enerji fiyatları, istikrarlı ve yoğun bir şekilde yükseliyor. Halk için günlük zamları telafi etmek zaten zor. Türkiye’deki enflasyon, dünyadaki en yüksek oranlardan biri. Birçok şirket de ABD doları veya euro cinsinden borçlu olduğundan, kredileri geri ödemeleri giderek zorlaşıyor.”

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