Ünlü bilim insanından aşı uyarısı: Varyant fabrikası

ABD’nin saygın sağlık kurumlarından Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü’nde görevli profesör doktor William Schaffner, açıklamalarda bulundu.

Corona virüsünün mutasyona uğramış versiyonlarının yayılması ile ilgili uyarıda bulunan Schaffner, “Herkes aşı olmak zorunda çünkü aşı olmayan insanlar sadece kendilerine değil, bütün insanlara zarar veriyorlar. Aşı olmayanlar başka insanları da riske atıyor” dedi.

CNN’e açıklama yapan bilim insanı, “Aşı olmayanlar, potansiyel olarak corona virüsü varyant fabrikası gibidir. Ne kadar çok insan aşı olmazsa, bu virüsün katlanrak artması riski de artıyor. Varyant insan bedeninden insan bedenine taşındığında daha da ciddi mutasyonlara uğrayabilir. Bütün virüsler mutasyona uğrar, değişir ve evrim geçirir” dedi.

“YAYILIRSA MUTASYONA UĞRAR”

Schaffner, “Virüslerin yaşadığı değişimler yeni bir durum değil. Bazı durumlarda virüsler zayıflayabilir. Fakat bazen de virüs kendi avantajına olacak şekilde mutasyona uğrayabilir. Örneğin daha kolay bulaşabilir ya da daha hızlı çoğalabilir ya da çok farklı sağlık geçmişine sahip olan insanları etkileyebilir. Mutasyona uğrayarak diğer virüslerden daha avantajlı konuma gelen virüsler bir süre sonra çoğunluk olur ve daha da hızla yayılır. Eğer mutasyon başarılı olursa bu bir varyant halini alır” dedi.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu’nda mikrobiyolog olan Andrew Pekosz, “Mutasyonlar arttıkça, virüsün insanlar arasında yayılması da kolaylaşıyor” dedi. Bilim insanları, “Virüsün değişime uğradığı her an ona mutasyon için farklı platformlar sağlıyor. Şimdi daha hızlı yayılan virüsler var. Yayılamayan virüsler mutasyona uğrayamaz” ifadesini kullandı.

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