Ünlü doktordan maske uyarısı

Beyaz Saray sağlık başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, iki aşısını olmuş kişilerin ABD’de hızla yayılan delta varyantına karşı bir önlem olarak kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi.

Fauci, CNBC’ye, ABD’li yetkililerin, iki aşılı insanlarda enfeksiyon gördüklerini ve endişe duyduklarını söyledi. Fauci, “İçeride, özellikle kalabalık yerlerde aşılanmış olsanız bile, ekstra güvenlik önlemi olarak maske takmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca, daha hafif vakalar olsalar bile, ABD’deki tam aşılı kişilerde daha fazla enfeksiyon görüyoruz. Bu, açıkça görmek istemediğimiz bir şey. Delta varyantı oldukça bulaşıcı. Bu virüs, daha önce deneyimlediğimiz virüslerden ve varyantlardan açıkça farklı. İnsandan insana bulaşma konusunda olağanüstü bir yeteneği var” dedi.

ÖLENLERİN YÜZDE 99.5’İ AŞI OLMAYANLAR

Ünlü doktor, “Virüsler, toplulukta çoğalmalarına ve yayılmalarına izin vermedikçe mutasyona uğramazlar, onlara mutasyona uğramak için bolca zaman ve bol fırsat verirsiniz ve yeni bir varyantınız olur. Yeni bir varyantın ortaya çıkmasını önlemenin ve zaten var olan delta varyantını ezmenin en kolay ve en iyi ve en etkili yolu herkese aşı yaptırmaktır. ABD’de Covid ölümlerinin %99,5’i aşısız kişiler arasında” dedi.

Daha bulaşıcı Delta varyantı artık ülkedeki Covid-19 vakalarının yaklaşık %83’ünü oluşturuyor. ABD’nin bazı bölgeleri, vakalardaki ani artışlar nedeniyle maske yönergelerini değiştirerek yeniden kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirdiler.