Ünlü iş insanı ve eşine mezar olmuştu, işte o hayalet kayalık

Bodrum’da dün gece eşi ve kızı ile birlikte bulunduğu sürat teknesi ile kayalıklara çarparak yaşamını yitiren Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşinin ölümüne neden olan tekne ve denizin ortasındaki kayalık SÖZCÜ tarafından görüntülendi. Üzerinde veya etrafında güvenlik önlemi olmadığı belirtilen 30 metre uzunluğundaki 5 metre genişliğindeki kaya kümesinin daha önce de kazalara neden olduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesi Zeytinlikuyu Koyu’ndan 12 yaşındaki kızı Mina Pala ve eşi Evrim Pala ile birlikte bindiği sürat teknesi ile gezintiye çıkan 52 yaşındaki Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala, 70 metre açıklıktaki kayalıklara çarparak kaza geçirdi.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazanın gürültüsünü duyan otellerin su sporları çalışanları botlarla yardıma gitti. Ancak kayalıklara 30 mil hızla çarpan Ünal Pala ve eşi 47 yaşındaki Evrim Pala’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kazadan sağ olarak kurtulan Mina Pala ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SÖZCÜ OLAY YERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Denizin ortasında serseri mayın gibi duran 30 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki kayalıkları, olayın meydana geldiği yeri ve faciadaki botu SÖZCÜ kameraları görüntüledi. Kayalıkların üzerinde kazadan artan parçaların durduğu görülürken, Pala’nın bulunduğu bot soruşturmanın devam etmesi nedeni ile Kaynar Koyu’na çekilerek güvenli bir bölgeye alındı.

KOYU BİLMEYENLERİN KABUSU GİBİ

Torba Limanında balıkçılık ve kaptanlık yapan Gökmen Demir (55) “O kayalıklar serseri mayın gibi, özellikle gece tekne sahiplerinin ve bu koyu bilmeyenlerin kabusu gibi. Kara ile arası çok yakın ve aniden önünüze çıkar. Ayrıca gel git olaylarında bazen kayalık sular yükselince görünmez olur.

Bizler buranın yerlisi olduğumuz için o bölgeye yanaşmayız, daha önce de orada çeşitli kazalar oldu. Kayalıkların üzerinin yeterli derece aydınlatılması, fener konulması, geniş bariyerlerle çevrelenmesi gerekir ki başka canlar yanmasın, olayı duyduk, şok olduk, ancak bu tür kaza beklenmeyen bir kaza değildi” diye konuştu.

CENAZELERİ ANKARA’YA GÖNDERİLECEK

Ünal Pala ve eşi Evrim Pala’nın cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

ÜNAL PALA KİMDİR?

Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, 27 Aralık 1970’te Ankara’da doğdu. Yaklaşık 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren Uzaltaş AŞ ile Ünal Pala, son olarak Ankara’nın ilk çevreci konut kulesi “Paladyum Beytepe”yi hayata geçirdi.

OPET’in sahibi Öztürkler Grup ve Canpa ile birlikte “Ankara Sky Tower” iş merkezi projesine başlayan Ünal Pala, aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı idi.

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