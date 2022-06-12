Ünlü iş kadınları pazara gitti madımak ve çökelek aldı

T-ONE Derneği, dünyanın ilk yazılı antlaşması olarak bilinen Mısır ve Hititler arasındaki savaşı durduran “Kadeş Antlaşması”nda mührü bulunan Prenses Puduhepa’yı tanıtacak.

Saygı ÖZTÜRK

Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtan, başkanlığını Demet Sabancı Çetindoğan’ın yaptığı T-ONE Derneği üyesi ünlü iş kadınları, Hititlerin Kraliçesi Puduhepa’yı dünyaya tanıtmak için önce onun yaşadığı topraklara geldiler. Kaldıkları otelin penceresinden, pazar kurulduğunu gördüler. Demet Hanım pazara gitmek istediğini söyleyince, kendisine eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Sabancı’nın “şaka yaptığını” sandı.

Pazara gidildi, Demet hanımın ilgisini en çok madımak ve çökelek çekti. Kilosu 20 lira olan madımaktan iki kilo alan Sabancı, pişirilmesi konusunda kadınlardan bilgi aldı. Yemek tarifini yapan kadın, “Abla, eğer madımağın daha lezzetli olmasını istiyorsan biraz parana kıyıp pastırma koyacaksın. O zaman tadına doyum olmaz. Biz de para olmadığı için pastırmanın tadını unuttuk” dedi. Köylü kadının kendisinin yapıp pazarda sattığı çökelekten de alan Sabancı, bunun nerelerde kullanıldığını da öğrendi ve yemek yapılışı hakkında bilgi aldı. Kadınlar Sabancı’ya madımağın yanı sıra ıspanak tarifi de yaptılar.

SAKIP SABANCIYI TANIRIM

Sabancı, kendisini tanımayan pazarcı kadına, “Siz Sabancı ailesinden kimi tanıyorsunuz?” diye sordu. Pazarcı kadın “Sakıp Sabancıyı tanırım. Zengin adammış. Bir defasında televizyonda dinlemiştim, çocuğu rahatsızmış ona bir ayakkabı bile alamamış. Çok üzülüyormuş’ deyince, Demet Hanım, son derece duygulandı. Sabancı ve beraberindeki iş kadınları, beş çeşit biber fidesi de satın aldı.

‘Biz eker diker gelir burada satarız’

Demet Sabancı, pazarda fiyatları inceledi. Karpuzun kilosunun 4 liraya indiğini öğrenince, “Bu bizim karpuz mu?” diye sordu. Eriğin kilosunun 15 liradan 6 liraya inmesinden memnun olduğunu kaydeden Sabancı’ya, yerli eriğin çıkmasıyla fiyatların indiği anlatıldı. Sabancı, kadınlara online satış yapıp yapmadıklarını sordu. Satıcı ise “Biz onu bilmeyiz. Eker, diker, toplar burada gelip satarız” dediler. Sabancı’ya eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, “Demet Hanımın aldıklarının parasını ödemek istedim. Kesinlikle izin vermedi ve ödemeleri bizzat kendisi yaptı. Çok mütevazı bir insan” diye konuştu.

ÇORUM’A PUHUHEPA ÇIKARMASI!

T- ONE (Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği’nin Danışma Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. İlber Ortaylı yapıyor. Demet Sabancı’ya Çorum ziyaretinde, dernek üyeleri Essum Aslan, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Ayşenur Yılmaz, Işık Kalkavan, Behice Muhassıloğlu, Emine Çakır Çavdar, Esra Turan, tanınmış arkeologlar Savaş Aslan, Nezih Başgelen de eşlik etti. T-ONE ekibi, Semrin Kaleli başkanlığındaki Çorum İş Kadınları Derneği’nin davetlisi olarak kente geldi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tanıtıma destek olacaklarını söyledi. Ahlatcı ve Alapala Holding de Puduhepa ve Hitit başkentinin tanıtıma sponsor oldu.