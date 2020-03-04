Ünlü isim Corona yüzünden telefonunu yıkadı!

Ömür Gedik, son ayların ölümcül virüsü Corona yüzünden telefonunu yıkama kararı aldığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten ilginç bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündeme gelen Ömür Gedik, Corona virüsü nedeniyle yaptığı açıklamada ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

Gedik, Twitter’dan yaptığı açıklamasında telefonunu yıkadığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Gedik’in paylaşımı şöyle:

“Corona korkumdan telefonumu yıkadım… Bozuldu tabii… Tüm gün telefonsuzdum… Tamirine de dünya para verdim… Bu virüs daha gelmeden bozdu keyfimi…”