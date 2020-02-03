Ünlü isimler Aslı Bekiroğlu’na destek için o hashtag altında birleştiler

Sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan bu talihsiz gelişme sonrasında ünlü isimler Bekiroğlu’na sosyal medyadan destek verdi.

Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak ‘müstehcen video ve fotoğraflar’ hakkında açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkındaki nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve pirim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Bekiroğlu’nun yaşadığı bu talihsizlik sonrasında ünlü oyuncunun dostları ve pek çok meslektaşı sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarak güzel oyuncuya yalnız olmadığını gösterdi. ‘Siber Suça Ortak Olma’ hashtagi altında birleşen ünlü isimler şu paylaşımlarda bulundu:



