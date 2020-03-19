Ünlü isimler de saat 21.00’da sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısından sonra, Türkiye tek yürek oldu ve saat 21.00’da sağlık çalışanlarını alkışladı. Ünlüler de destek verdi…

Corona virüsün dünyayı eve kapattığı şu günlerde, sadece sağlık çalışanları, canlarını dişlerine takarak, her türlü tehlikeyi, virüs kapma riskini göze alarak 24 saat görevlerinin başında…

Avrupa’da halk, her gün sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, yaptığı “ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” sözleri sonrası, Türkiye de tek yürek oldu, balkonlardan, camlardan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.



Ünlü isimler de Koca’nın sesine kulak verdi ve tam 21.00’da camlardan balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışladı. Metin Uca, Ata Demirer, Zafer Algöz ve daha pek çok isim, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı… Gonca Vuslateri, Şevval Sam gibi ünlü isimler ise attıkları mesajlarla destek oldular…

