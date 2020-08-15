Ünlü isimlerden ‘İstanbul Sözleşmesi’ videosu: Acı dolu ölüm hikayelerini kendileri yaşamış gibi anlattılar

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekmek amacıyla ünlü isimler kamera karşısına geçti. Levent Üzümcü, Orhan Aydın gibi sanatçıların yanı sıra milletvekilleri Barış Atay ve Ali Mahir Başarır’ın da katıldığı videoda, ülkemizde öldürülen kadınların yaşadıklarını kendileri yaşamış gibi anlatan ünlü isimler ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ vurgusunda bulundu.

‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ vurgusunun yapıldığı video, gazeteci Yeliz Koray’ın YouTube kanalında yayınlandı. Binlerce beğeni alan videoda ünlü isimler kadınların acı dolu ölüm hikayelerini anlatarak yaşananların nasıl normalleştirildiğine dikkat çekmeyi amaçladı. Öldürülen birçok kadının hikayesinden bahsedilen videoda şunlar anlatıldı:

“KOCAM BENİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ”

Tiyatrocu Levent Üzümcü:

* Eşim, kayınpederim, kayınvalidem beni sürekli dövüyordu. Ben de evden kaçtım ama ölümden kaçamadım. Kocam beni buldu ve döverek öldürdü. 21 yaşındaydım. Arkada 6 aylık çocuğumu bıraktım.



“BOĞAZIMDAN BIÇAKLADI BENİ, 10 YAŞINDAKİ KIZIMIN ÖNÜNDE ÖLDÜM”

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay:

* Beni sürekli döven eşimden 4 yıl önce boşandım. Çocuğumla pastanede otururken çıktı karşıma. Barışma isteğini kabul etmediğim için boğazımdan bıçakladı beni. 10 yaşındaki kızım ‘lütfen ölme’ diye bağırırken ve sarılırken duyduğum son ses kendi çığlıklarımdı. ‘Herkesin önünde ölmek istemiyorum’ diyerek öldüm.

“ŞAKAKLARIMA ELEKTRİK BAĞLAYARAK ÖLDÜRDÜ”

Tiyatrocu Orhan Aydın:

* 5 gün önce ikinci çocuğum doğmuştu. O da kızdı, ilki de öyle… Çok güzeldiler… Beşinci gün, gece uyurken şakaklarıma elektrik bağlayarak öldürdü beni.

“YEMEK YAPAMADIM DİYE ÖLDÜRDÜ”

Yönetmen Cevahir Çokbilir:

* O gün çok yorgundum, yemek yapamamıştım. Eşim eve geldiğinde henüz yemek yapamadım diye çok sinirlendi. 30 yıllık eşim, yemek yapamadım diye pompalı tüfekle göğsüme iki el ateş açıp öldürdü beni. İnsan, yemek yapamadı diye birini öldürür mü? Ben öldürüldüm.

“BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ”

Oyuncu Cansu Fırıncı:

* Eşim beni hep döverdi. İçki içer döverdi, yemeği beğenmez döverdi, canı sıkılır döverdi… Canıma tak dedi, defalarca gittim polise şikayet ettim. ‘Bir gün beni öldürecek. Ne olursunuz koruyun’ dedim. Olmadı… Kimse beni koruyamadı… Öldüresiye dayak yedikten sonra bir bıçak darbesiyle son nefesimi verdim.

“ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÜZERİME BENZİN DÖKEREK YAKTI BENİ”

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır:

* 3 çocuk annesiyim. Çalışıyorum. Eşim sürekli olarak beni dövüyor ve elimden çalıştığım parayı zorla alıyordu. O gün hiç param yoktu. Çocuklarıma biraz makarna, biraz ekmek yedirebilmek için komşumdan borç almıştım. Onu da almak istedi, direndim. Çocuklarımın gözü önünde üzerime benzin dökerek beni yaktı. Yanarak ölmek istemiyordum. 7. kattan aşağı atladım. 7 gün dayanabildim kırıklara yanıklara… Çocuklarıma bir dilim ekmek, biraz makarna veremeden öldüm.

“DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ”

Gazeteci Erk Acarer:

* 15 yaşında bana sormadan evlendirdiler. Eşim, çalışmak için büyük bir şehre gitti. O yokken babası bana tecavüz etti. Eşime söylediğimde çok sinirlendi. Mutfaktan aldığı bıçağı defalarca sapladı bana. Namusunu ben ‘kirletmiştim’. Benim kanımla ‘temizlenecekti’. Kanımı akıttı, namusunu ‘temizledi’, ben öldüm…

“EVİMİZİN BAHÇESİNE MEZAR KAZIP DİRİ DİRİ GÖMDÜLER”

Yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki:

* 17 yaşıma girmeme 2 ay vardı. Karşı cins arkadaşımla konuşurken babam ve dedem gördü. Çok sinirlendiler. Öldüresiye dövdükten sonra bahçemizdeki kümesin içine mezar kazıp diri diri gömdüler beni… Hiç doğum günü kutlamadan, hiç okula gitmeden, hatta bu dünyaya tek kare bile fotoğraf bırakmadan öldüm…

“20 YERİMDEN BIÇAKLADI”

Doktor Yıldıray Tanrıver:

* Bilmem; bir ölüyü dinler misiniz? 8 yıllık evliydim. Aşağılanmadığım, dayak yemediğim hiçbir gün yoktu. Hatırlamıyorum bile… Dayanamadım, gittim şikayet ettim. Evden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çıktı geldi kapıya dayandı. 3 çocuğumun gözleri önünde, 20 yerimden bıçakladı beni. 20 yerimden… 3 çocuğumun gözleri önünde, bir düşmanı bıçaklarcasına…

“DÖVEREK ÖLDÜRDÜ”

Gazeteci Mustafa Hoş:

* Eşim, kaynanam, kayınvalidem, beni sürekli dövüyordu. Kaçtım, uzaklaştırma kararı aldım ama ölümden kaçamadım. Eşim beni döverek öldürdüğünde 21 yaşındaydım. 6 aylık çocuğum öksüz kaldı…

“BİR ELİNDE SATIR, BİR ELİNDE BIÇAKLA SALDIRDI”

Oyuncu Bucan Ekin Şimşek:

* Boşandığım eşim peşimi bırakmıyordu. Hem bana hem de çevremdeki herkese beni satırla öldüreceğini, kafamı keseceğini söylüyordu. Tam 23 kere suç duyurusunda bulundum. Ama hiç kimse dikkate almadı beni… Hep korkarak çıktım dışarı, kalabalık yerlerde yürüdüm hep… Takip ediyormuş meğer, pusuya düşürdü beni. Bir elinde satır, bir elinde bıçakla saldırdı bana. Başıma, boynuma, karnıma defalarca satırla vurdu. Öyle herkesin içinde, kurbanlık koyun gibi öldürdü beni…

“SAÇMA DEĞİL Mİ?”

Videonun sonunda konuşan gazeteci Yeliz Koray ise “Saçma değil mi? Bize normalleştirilmesi kadar saçma” ifadelerini kullandı.