Ünlü Karikatürist Bülent Çelik’e 2021 Yılı Karikatür Ödülü verildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü Karikatürist/Yazar Bülent Çelik, Gazete Pencere’deki karikatürleriyle 2021 Yılı Karikatür Ödülünün sahibi oldu.

Bülent Çelik Alaturka Online’a yaptığı açıklamada Mustafa Ekmekçi’nin kurucularından olduğu, Uğur Mumcu’nun ilk üyelerinden olduğu, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Yılın Karikatürcüsü” ödülüne layık bulunmak çok onur verici olduğunu söyleyerek. Ödülü, tüm karikatür sevenler için aldığını belirtti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)‘nin 2021 yılının başarılı gazetecilerine verdiği ödüller 8 Nisan 2022 tarihinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden yapılan açıklamada;

Karikatür Ödülü: BÜLENT ÇELİK

Gazete Pencere’deki karikatürleriyle…

(2021)

Toplumsal olay ve süreçlerin yansımalarını, sosyal ve kültürel bağlamda halk adına değerlendirerek çizgilerle buluşturmak ve bunu, bir gazetecilik yorumu olarak dışa vurmak, en etkili iletişim yollarından birisidir.

Hele ki medyanın halk adına bilgi verme, siyasal sürece katılma, denetleme ve kamuoyu oluşturma görevleri yerine, başta siyasi iktidar olmak üzere güç odakları adına rıza üretilen mecralara dönüştürüldüğü süreçlerde, eleştirel düşünceyle çizginin kesiştiği karikatürler çizmek, zaman ve mekândan bağımsızlaşan gazetecilik örnekleridir.

Adaletsizliğin hâkim kılınmasına, emeğin değersizleştirilmesine, milyonlarca yurttaşın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam koşullarına zorlanmasına ve bu amaç için iktidarın medyayı ideolojik aygıt ve hegemonya aracına dönüştürmesine karşı çizilen her karikatürün, sayfalarca haberden daha da etkili olduğunu karikatürist Bülent Çelik’in geçen yıl Gazete Pencere’deki karikatürleriyle bir kez daha gördük.

Covid-19 yasakları, asgari ücret, Diyanet ve iktidarın yeni ekonomi modeline ilişkin tartışmaları ele aldığı çizimleriyle Bülent Çelik, Karikatür Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.

ÇGD’nin ödüle layık gördüğü diğer gazeteciler ise şöyle:

Haber Ödülü: CAN ÖZÇELİK

”Kendi bakanlığına mal satan bakan” haberiyle…

(Odatv / 16 Nisan 2021)

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: ÖZGEN ACAR

“Bir çift terliğe satılan Kilia İdolü, Türkiye zamanında harekete geçmediği için ABD’de kaldı” haberiyle…

(Cumhuriyet / 21 Eylül 2021)

Rafet Genç Haber Ödülü: RUŞEN TAKVA

Afgan göçüne ilişkin haberleriyle…

(2021)

Behzat Miser Kent Haber Ödülü: BURHAN DEMİRCİOĞLU

“650 Liralık Dul Maaşı İle Yaşayan Kadın: Ben Fakirim, Fakir Mi Öleyim?”; “Osmaniye’de Yaşayan 66 Yaşındaki Felçli İbrahim Düldül: Paramız Yok, Köle Hesabı Yaşıyoruz, Açlıktan Ölüyoruz”

(ANKA Haber Ajansı / 10 Ekim, 14 Aralık 2021)

Röportaj Ödülü: MURAT UYSAL

”Plastik fabrikasında bir gün: Ne güvence ne sigorta üç kuruşa çalışma” röportajıyla…

(Evrensel / 8 Aralık 2021)

İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü: ZEKERİYA ALBAYRAK

“Bir tek o alkışlamadı” fotoğrafıyla…

(Sözcü / 19 Kasım 2021)

Karikatür Ödülü: BÜLENT ÇELİK

Gazete Pencere’deki karikatürleriyle…

(2021)

Yerel Medya Haber Ödülü: METİN YOKSU

“Suya gömülen Hasankeyf’ten sonrası: Elektriksiz, susuz derme çatma yaşamlar” haberiyle…

(Yeşil Gazete / 7 Nisan 2021)

Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü: KELİME ATA

“Kızıldan Yeşile” kitabıyla…

(2021)

TV Haber Ödülü: HAZAR DOST

Akdeniz ve Ege bölgelerinde geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla ilgili haberleriyle…

(Halk TV/2021)

Belgesel Ödülü: SEDA GÖKÇE

”Ölümüne Boşanmak”

(2021)

Mahmut Tali Öngören TV Program Ödül: SOREL DAĞISTANLI

”Gündem Özel – Yerli Tohum Nasıl Bitirildi”

(Halk TV / 20 Kasım 2021)

Podcast Haber Ödülü: MEHVEŞ EVİN

“Türkiye 2050: Gelecekte Bir Yolculuk”; “Marmara’yı Nasıl Bitirdik? Müsilaj ve Ötesi” podcastleriyle…

(Kısa Dalga / 10 Nisan, 21 Haziran 2021)

Dayanışma Ödülü:

10 EKİM BARIŞ ve DAYANIŞMA DERNEĞİ