Ünlü mafya babası Al Capone’un eşyaları açık artırmada

ABD’nin California eyaletinde bulunan Witherells Müzayede Evi, ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının açık artırmayla satılacağını açıkladı.
ABD’nin Sacramento kentinde yapılacak açık artırmada Al Capone ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.
Eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden Al Capone’un oğluna yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.
Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının ve kravatının üstüne taktığı AL yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi de yer alıyor.