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Ünlü manken Cansu Taşkın trafik kazası geçirdi

Ünlü manken Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobiliyle yaptığı kazada ölümden döndü. Taşkın’ın aracı, elektrik direğine çarparak durdu.

Bir dönem Cristiano Ronaldo ile mesajlaştığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Cansu Taşkın, dün gece Florya’da seyir halindeyken Ferrari marka arabasının lastiği patlayan Taşkın’ın elektrik direğine çarptığı öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre, ünlü isim korku dolu anlarını, “Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. verilmiş sadakam varmış” şeklinde anlattı.

Lüks otomobil kazadan sonra kullanılamaz hale geldi. Cansu Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

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Yazar Alaturka Online

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