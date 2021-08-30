Ünlü market zincirinin hindi etinde mikrop çıktı

Almanya’nın farklı bölgelerindeki Aldi ve Lidl marketlerinden alınan 2. derece korumalı hindi etlerinin yüzde 25’nde antibiyotiğe dirençli zararlı bakteri bulundu.

Sozcu.com.tr

Almanya’da bir sağlık skandalı yaşanıyor… Ülkenin en popüler süpermarket zincirlerinden Aldi ve Lidl’de yapılan rutin sağlık kontrollerinde, satılan hindilerde mikrop çıktı.

İnsan sağlığına zararlı bakterilerine karşı rutin toplu ilaç tedavisinin sonuç vermediği, bakterilerin ve tehlikeli proteinlerin giderilmesi için hayvanların yetiştirildiği ortam ile yetiştirme politikasının tümden değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Alman Çevre Yardımı (DUH) tarafından alınan örneklerin yüzde 25’inden fazlası bu durumdayken, Lidl’den alınan örneklerde ayrıca özellikle antibiyotiklere dirençli tehlikeli proteinler de bulundu. Aldi ve Lidl, 2030’dan sonra 3 ve 4. derece korumalı sisteme geçileceğini açıklamıştı. O zamana kadar bu tür ürünlerin yine piyasada olacağı sanılıyor.

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