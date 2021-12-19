Ünlü medya kuruluşu CNN’de Covid-19 paniği: Ofisler kapanıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Son dönemde Omicron vakasıyla birlikte endişe yaratan Covid-19 ile ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD merkezli ünlü medya kuruluşu CNN’den geldi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 07:19 – 19 Aralık 2021 Güncellenme: 07:20 – 19 Aralık 2021

Ünlü medya kuruluşu CNN’de Covid-19 paniği: Ofisler kapanıyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da yayınlanan haberde, CNN’in ofislerini Covid-19 salgını dolayısıyla kapatma kararı aldığı duyuruldu.

Şirkette Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte ABD genelindeki bütün ofislerin kapatıldığını aktaran Wall Street Journal, CNN’in Başkanı Jeff Zucker’in çalışanlarına bir bilgilendirme e-maili attığı da kaydedildi.

Mektupta Zucker, ofiste olması zorunlu olmayan kişilerin uzaktan çalışmasının istendiği aksi takdirde hastalığın şirket içinde yayıldığı belirtildi. Zucker, “Şirket içinde bazı değişiklikler ve stüdyolarda değişiklikler yapacağız. Eğer işiniz için ofise gelmeniz zorunlu değilse lütfen uzaktan çalışın” dedi.

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